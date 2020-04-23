Дані про смертність від коронавірусу можуть бути занижені, – NYT

Вчені вважають, що за минулий місяць від ускладнень COVID-19 могли померти приблизно на 25 тисяч людей більше, ніж свідчать офіційні дані. Відтак, вчені пояснили, яким чином дані про смертність від коронавірусу можуть бут заниженими.

Журналісти The New York Times проаналізували дані летальності внаслідок коронавірусу в 11 країнах. Відтак, журналісти зробили висновок, що офіційна статистика смертності від COVID-19 лише за останній місяць занижена приблизно на 25 тисяч.

До теми Назвали найпоширеніший шлях поширення коронавірусу

Автори вважають, що ці розрахунки ставлять під сумнів припущення про те, що більшість померлих від COVID-19 мали слабке здоров'я й з високою ймовірністю могли померти найближчим часом й без впливу коронавірусної інфекції.

До прикладу, у Парижі в другій половині березня та першій половині квітня померло вдвічі більше людей, ніж у цей самий період в попередні роки. Разом з тим, у Нью-Йорку смертність за цей період у чотири рази вища, ніж у такий же період в попередні роки.



Дані про смертність в деяких країнах за 2020 рік в порівнянні з середньорічною статистикою / The New York Times

Найімовірніше, зазначають автори дослідження, що дані занижені внаслідок неповного тестування. Тобто у статистику не встигають потрапити всі люди, які захворіли та померли. Окрім того, деякі країни повідомляють лише про ті летальні випадки, які трапилися у лікарнях.

Про яке б число (смертей від COVID-19, – ред.) не повідомлялось в той чи інший день, цифра завжди буде заниженою,

– сказав Тім Ріфф з Інституту демографічних досліджень Макса Планка.

Втім, дослідник зазначив, що у деяких країнах епідемія триває досить довго для того, аби почали надходити дані про "пізні" реєстрації смертей від коронавірусу. За словами Ріффа, це дозволяє скласти адекватнішу картину пандемії.

Особливо розбіжності в цифрах помітні у тих країнах, які з різних причин прагнуть применшити масштаби лиха. Наприклад, у Стамбулі з 9 березня по 12 квітня число смертей перевищило очікуване приблизно на 2100 людей. Окрім цього, 2100 – це майже вдвічі більше число за офіційну кількість смертей через коронавірус по країні. Зростання смертей у середині березня свідчить про те, що багато померлих заразилися у лютому, тобто ще за кілька тижнів до того, як Туреччина сповістила про перший випадок зараження SARS-CoV-2.

Схожа ситуація й в Індонезії, яка у березні повідомила про 84 смерті через коронавірус у столиці крани. Втім, згідно з даними Департаменту парків і цвинтарів міста, у березні на кладовищах Джакарти поховали понад 100- людей, що значно більше, ніж зазвичай.



Різниця між офіційною і модельною статистикою в деяких країнах і містах світу* / The New York Times

* Кількість неврахованих смертей наведена в правій колонці.

Звісно, деякі держави намагаються з'ясувати кількість "додаткових" смертей від коронавірусу та вносити їх до даних про летальність. Для цього є два варіанти:

В статистику включають смерті, які фіксують поза медичними установами;

Після додаткової обробки свідоцтв про смерть, статистику коригують заднім числом.

До прикладу, у Франції позалікарняні летальні випадки через коронавірус почали включати у звіти лише на початку квітня. Натомість Національна статистична служба Великої Британії використовує другий варіант для коригування статистики.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.