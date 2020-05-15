Масовий спалах коронавірусу в Києві: в інтернаті захворіла 81 людина

У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті зафіксували спалах коронавірусу. Хворобу виявили у 81 людини.

Спочатку хворобу виявили у працівниці інтернату, після чого зразки для ПЛР-аналізу відібрали у всіх мешканців дитбудинку та персоналу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Загалом в установі 182 людини протестували на наявність коронавірусної інфекції. ПЛР-тест підтвердив COVID-19 у 81 з них.

Що відомо про хворих у Даницькому дитбудинку-інтернаті:

Хворобу виявили у 53 вихованок інтернату різного віку. Наймолодшій пацієнтці – 7 років, а найстаршій – 35. Натомість серед персоналу установи захворіли 26 жінок і 2 чоловіків.

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