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Масовий спалах коронавірусу в Києві: в інтернаті захворіла 81 людина

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Дитбудинок Дарниця, Київ – спалах коронавіруса: статистика хворих
Спалах коронавірусу в інтернаті Києва

У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті зафіксували спалах коронавірусу. Хворобу виявили у 81 людини.

Спочатку хворобу виявили у працівниці інтернату, після чого зразки для ПЛР-аналізу відібрали у всіх мешканців дитбудинку та персоналу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

До теми COVID-19 у Києві: яка ситуація з коронавірусом в столиці України

Загалом в установі 182 людини протестували на наявність коронавірусної інфекції. ПЛР-тест підтвердив COVID-19 у 81 з них. 

Що відомо про хворих у Даницькому дитбудинку-інтернаті:

Хворобу виявили у 53 вихованок інтернату різного віку. Наймолодшій пацієнтці – 7 років, а найстаршій – 35. Натомість серед персоналу установи захворіли 26 жінок і 2 чоловіків.

Новина доповнюється…

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Віталій Кличко Новини Києва Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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