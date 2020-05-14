Де зародиться наступна пандемія: припущення експерта

Амазонський дощовий ліс нині сильно страждає від діяльності людини. Через вирубку знищено вже понад 10 тисяч квадратних кілометрів лісу. Натомість у диких районах можуть існувати збудники інфекцій, з якими людство ще не знайоме.

Урбанізація колись диких районів сприяє появі зоонозних захворювань – тих, які передаються людям від тварин, розповів бразильський еколог Давид Лапола, повідомляє AFP.

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Еколог додав, що саме через екологічний дисбаланс виникли такі захворювання, як ВІЛ, Ебола та лихоманка денге. Поки що більшість спалахів зоонозних захворювань виникали в Південній Азії або Африці й були часто пов'язані з певними видами кажанів.

До слова, поки що вчені схиляються до думки, що збудник коронавірусу SARS-CoV-2 виник серед диких кажанів, після чого міг опинитися в Ухані через будь-якого тваринного "посередника" (ймовірно, це були панголіни).

Амазонія є величезним резервуаром вірусів. І краще нам не випробовувати долю,

– зауважив Лапола.

Вчений додав, що величезне біорізноманіття Амазонії може зробити регіон "найбільшим коронавірусним басейном у світі".

Зазначимо, що ліси Амазонії простягаються через Бразилію, Перу, Колумбію, Венесуелу, Еквадору, Болівію, Гаяну, Сурінаму і Французьку Гвіану.

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