Де у яблуку міститься найбільше бактерій: ви будете здивовані

Більшість людей звикли думати, що найбільше бактерій у яблуку міститься саме на шкірці, тому стараються ретельно її мити або зрізати.

Попри це, навіть митий плід несе в собі небезпеку, стверджує біолог з Технологічного університету Граца в Австрії Габріела Берг в статті для журналу Frontiers in Microbiology.

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Бактерії, грибки та віруси, які є в їжі, беруть безпосередню участь в колонізації кишечника. Як правило, більшість з них гине під час термічної обробки.

Після проведеного експерименту з'ясувалося, що небезпечними є не тільки яблука з супермаркету, а й домашні плоди.

Так, в одному грамі м'якоті або насіння фрукта виявлено близько 500 тисяч шкідливих бактерій. Тобто яблука, вирощені без додавання хімікатів, і яблука, оброблені пестицидними засобами, нічим один від одного не відрізняються.

Крім того, виявилося, що на поверхні яблук є в дев'ять разів менше бактерій, ніж усередині самого фрукта. Тобто миті плоди або яблука прямо з гілки, мають такі самі мікробну навантаження на організм.

Близько 90% бактерій міститься у кісточках яблука.

У великому яблуці може бути близько ста мільйонів бактерій. Це менше, ніж в столовій ложці йогурту, але все одно дуже далеко до повної стерильності.

Вчені зазначають, що саме мікроби впливають на різні смакові відчуття багатьох сортів яблук. У фруктів з супермаркетів не так багато бактерій Methylobacterium, які впливають на їх смак і аромат. Але саме у цій категорії яблук виявлені шкідливі мікроорганізми, що впливають на проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

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