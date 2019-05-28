Де в Києві можна і не можна купатися у 2019 році
Офіційно пляжний сезон у Києві стартує, коли вода у водоймах підвищиться до +17 градусів за Цельсієм. А також після того, як працівники київського лабораторного центру зможуть взяти аналізи води.
Попри це, експерти просять купатися лише на тих пляжах, що пристосовані до цього.
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Київська міська державна адміністрація опублікувала розпорядження № 830 з переліком місць, де можна і не можна купатися та переліком найкращих пляжів.
Де можна купатися та засмагати у Києві
Чорторий – р. Дніпро, біля парку "Муромець";
Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна;
Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (8-ма лінія);
Венеція – протока Венеціанська, острів Долобецький;
Дитячий – протока Венеціанська, острів Венеціанський;
Золотий – р. Дніпро, острів Венеціанський;
Молодіжний – р. Десенка, острів Долобецький;
Передмостна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;
Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна;
Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;
Центральний – р. Дніпро, острів Труханів;
Веселка – Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська;
Галерний – затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська;
Троєщина – затока р. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.
На яких пляжах можна відпочити без купання
Біла – озеро Біле, проспект Героїв Сталінграда;
Верхня – затока Собаче Гирло, вул. Прирічна;
Наталка – затока Наталка, вул. Прирічна;
Редьчина – оз. Редьчине, вул. Богатирська;
Міська – став Міський у Пущі-Водиці (4-та лінія);
Березняки – р. Дніпро, Дніпровська набережна;
Довбичка – р. Десенка, острів Труханів;
Лісова – оз. Лісове (ДВРЗ);
Русанівська коса – Русанівська протока, Русанівська набережна;
Русанівський канал – Русанівський канал, вул. Ентузіастів;
Алмазна – оз. Алмазне, вул. Пухівська;
Осокорки – р. Дніпро, вул. Малоземельна;
Сонячна – вул. Ревуцького;
Совська балка – вул. Петра Радченка;
Святошин – ставок № 14 на р. Нивка, вул. Верховинна;
Голуба – просп. Георгія Гонгадзе;
Синєозерна – просп. Правди;
Горбачиха – Русанівська протока, ур. Горбачиха.
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