Де в Києві можна і не можна купатися у 2019 році

Офіційно пляжний сезон у Києві стартує, коли вода у водоймах підвищиться до +17 градусів за Цельсієм. А також після того, як працівники київського лабораторного центру зможуть взяти аналізи води.

Попри це, експерти просять купатися лише на тих пляжах, що пристосовані до цього.

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Київська міська державна адміністрація опублікувала розпорядження № 830 з переліком місць, де можна і не можна купатися та переліком найкращих пляжів.

Де можна купатися та засмагати у Києві

Чорторий – р. Дніпро, біля парку "Муромець";

Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна;

Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (8-ма лінія);

Венеція – протока Венеціанська, острів Долобецький;

Дитячий – протока Венеціанська, острів Венеціанський;

Золотий – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Молодіжний – р. Десенка, острів Долобецький;

Передмостна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна;

Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;

Центральний – р. Дніпро, острів Труханів;

Веселка – Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська;

Галерний – затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська;

Троєщина – затока р. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.

На яких пляжах можна відпочити без купання

Біла – озеро Біле, проспект Героїв Сталінграда;

Верхня – затока Собаче Гирло, вул. Прирічна;

Наталка – затока Наталка, вул. Прирічна;

Редьчина – оз. Редьчине, вул. Богатирська;

Міська – став Міський у Пущі-Водиці (4-та лінія);

Березняки – р. Дніпро, Дніпровська набережна;

Довбичка – р. Десенка, острів Труханів;

Лісова – оз. Лісове (ДВРЗ);

Русанівська коса – Русанівська протока, Русанівська набережна;

Русанівський канал – Русанівський канал, вул. Ентузіастів;

Алмазна – оз. Алмазне, вул. Пухівська;

Осокорки – р. Дніпро, вул. Малоземельна;

Сонячна – вул. Ревуцького;

Совська балка – вул. Петра Радченка;

Святошин – ставок № 14 на р. Нивка, вул. Верховинна;

Голуба – просп. Георгія Гонгадзе;

Синєозерна – просп. Правди;

Горбачиха – Русанівська протока, ур. Горбачиха.

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