Де у світі найбрудніше повітря: інфографіка

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Де в світі найчистіше повітря: таблиця забруднень повітря
Смог у Києві / ua.news

Найбрудніше повітря у Бангладеші, найчистіше в Ісландії. За рівнем забруднення Україна на 49 місці з 73 країн, в яких проводилося дослідження.

Вже близько тижня кілька областей України покриті смогом. Це є незвичним явищем для нашої країни та викликало неабияку стурбованість громадян. Українські ЗМІ писали, що в Києві найбрудніше повітря у світі, але ця інформація не відповідає дійсності.

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Найвищий рівень забруднення CO у Києві в понеділок, за даними сайту windy.com (використовує інформацію з супутника NASA), становив 791 ppb. А, наприклад, в Пекіні цей показник доходив до 2600 ppb.

В Пекіні повітря у тричі брудніше, ніж в Києві
В Пекіні повітря у тричі брудніше, ніж в Києві

В яких країнах найзабрудненіше повітря

Greenpeace спільно з компанією-розробником комп'ютерного забезпечення AirVisual опублікували спільний рейтинг, в якому, серед найчистіших країн, лідирує Ісландія. До п'ятірки лідерів також увійшли Фінляндія, Австралія, Естонія та Швеція. За ними слідують Норвегія, Нова Зеландія, Канада, США, а замикає десятку країн з найчистішим повітрям Португалія.

А найбрудніше повітря на планеті було зафіксовано в Бангладеші, Пакистані та Індії. Також до п'ятірки увійшли Афганістан і Бахрейн. За ними слідують Монголія, Кувейт, Непал, ОАЕ, а замикає десятку Нігерія. 

Україна опинилася майже в середині рейтингу та займає 47 місце.

В яких країнах найвища смертність через брудне повітря? 

За даними Інституту впливів на здоров'я (Health Effects Institute) Китай та Індія залишаються на першому місці в абсолютних цифрах через найбільшу кількість населення, але при переведенні на сотню тисяч населення ситуація інша. Найбільше смертей виявилося в Афганістані, а найменше у Фінляндії. 

В Україні майже найбільше смертей в Європі, на одному рівні – лише Болгарія.

Де найбрудніше повітря
Забрудненість повітря у різних країнах світу / інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Смог у Києві Інфографіка Здоров'я Новини Здоров'я Екологія Здорове життя
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