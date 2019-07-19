Де в Європі найбільше вмирають від наркотиків

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З 2008 року смертність від наркотиків у Шотландії зросла вдвічі
З 2008 року смертність від наркотиків у Шотландії зросла вдвічі / Колаж 24 каналу

У Євросоюзі найвища смертність внаслідок вживання наркотиків зафіксована у Шотландії. Кількість смертей від психотропів навіть перевищила кількість смертей від зловживання алкоголем.

Згідно із даними Національного статистичного управління Шотландії, у більшості випадків люди помирали після одночасного вживання кількох видів наркотиків. Наприклад, сліди героїну були знайдені у крові 45% померлих, метадон (наркотик, який використовують в замісній підтримуючій терапії як засіб для лікування наркозалежності) – у 47%, різних опіатів – у 86% загиблих, передає The Guardian.

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Майже 70% з психотропами вживали кошти групи бензодіазепінів і ліки від епілепсії. 20% смертей настали передозування кокаїном, амфетамыном та MDMA (екстазі).

Переважно від наркотиків у Шотландію помирають люди до 50 років:

  • від 15 до 24 років – 23% смертей; 
  • від 35 до 43 років – 37%;
  • від 44 до 55 років – 29%.

75% всіх померлих – чоловіки.

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Загалом смертність від передозування у Шотландії підвищилась на 27% в порівнянні з минулим роком – до 1187 загиблих. Таким чином ці дані перевищують аналогічні показники в Англії та Уельсі у три рази та є вдвічі вищими від показників у регіоні у 2008 році (тоді йшлося про 574 смертей).

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Наркотики
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