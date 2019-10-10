Де вдома збирається найбільше бактерій – відповідь мікробіологів

Багато людей вважають найбруднішим місцем в будинку – туалет. Саме тому, люди ретельно й регулярно миють його спеціальними розчинами, використовують паперові покриття. Однак, фахівці переконують, що в наших домівках є й брудніші місця.

CNN поговорили з мікробіологом Чарльзом Гербоєм про те, які куточки наших осель ховають найбільше хвороботворних бактерій.

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Найбрудніше місце в будинку

Унітаз стереотипно вважають найбруднішим місцем в будинку, однак, це не завжди так.

"В кухонній раковині більше фекальних бактерій, аніж в унітазі після того, як ви спустите воду", – зазначає доктор Герба.

Однак, якщо змивати воду, не закриваючи кришку, бактерії розлітаються у всі сторони й осідають на предметах, навіть на зубній щітці, рушниках і милі.



Часто бактерії осідають на зубних щітках

Змінюйте рушники раз в три-чотири дні, бо вологе середовище чудово підходить для розмноження бактерій. Холодна вода, до речі, не знешкоджує мікроби. Аби дійсно очистити рушники – періть їх в гарячій воді та добре просушуйте.

Відтак, найбрудніше місце вдома – кухня, адже тут бувають продукти, які можуть бути джерелом сальмонельозу чи кишкової палички. Зокрема, сальмонела може зберігатися на дошці для розділення м’яса.



Пам'ятайте, що м'ясо може бути джерелом кишкової палички чи сальмонельозу

Небезпечна й раковина – багато людей саме в неї кладуть м’ясо, щоб розморозити його, чи промивають сиру курку.

Як боротися з мікробами на кухні

Мікробіолог радить чистити роздільні дошки та раковину хлором. Саме тому багато спецзасобів для кухні містять його у складі. Можна користуватися засобами, або робити розчин самим – змішувати 1 ст. ложку хлорки з 3,8 л води.

Таким розчином варто також очищувати підлогу на кухні, достатньо раз у місяць, але такий метод досить ефективно очистить кухню від бактерій.

Слабким розчином хлору регулярно протирайте також ручки крану та кухонні поверхні – раз в день після приготування їжі.



Підтримуючи чистоту на кухні, ви бережете своє здоров'я

Очищувати варто й ручки холодильника, адже їх часто торкаються після розділення м’яса.

Варто звернути увагу також на кухонні губки та ганчірки, на яких збирається дуже багато бактерій. Змінюйте їх не рідше, ніж раз у тиждень.