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Дефіцит вітаміну D може бути пов'язаний з виникненням прищів

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Дефіцит вітаміну D може викликати прищі / Pixabay

Фахівці прийшли до висновків, що дефіцит вітаміну D може зіграти важливу роль при виникненні вугрів.

Дефіцит вітаміну D пов'язаний з різноманітними запальними захворюваннями, й запалення шкіри – не виняток, про це йдеться у дослідженні, опублікованому на NCBI.

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Дослідження провели за допомогою 200 учасників. У першої сотні була абсолютно здорова шкіра, а друга мала вугрові запалення. Фахівці виявили, що люди з вуграми частіше мали дефіцит вітаміну D, ніж люди з "чистою" шкірою.

Після цього, фахівці рандомізовано розподілили сотню людей з акне на ще дві групи. Половина з них отримувала 0,25 грам альфакальцидолу (вітаміну D) щодня, а інші – плацебо.

Дослідження тривало 3 місяці й весь цей час учасники споживали назначені препарати. Підбиваючи висновки, фахівці помітили, що рівень вітаміну D в крові у людей з акне став вищим, ніж у людей з контрольної групи, що приймали плацебо.

Й хоч врегулювання вітаміну D в організмі покращив стан шкіри учасників, вчені визнають, що для підтвердження цього зв'язку необхідні подальші дослідження.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Дерматологія дослідження
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