Дефіцит вітаміну D підвищує ризики смертності – дослідження

За словами австрійських вчених, нестача цього необхідного сполучення особливо сильно впливає на людей у віці від 45 до 60 років. Люди із дефіцитом вітаміну D мають майже в п’ять разів вищі ризики померти від діабету.

Численні дослідження пов’язують нестачу вітаміну D в літньому віці із підвищеним ризиком смерті. Однак, точні механізми цієї кореляції досі залишались погано вивченими. Тому спеціалісти із Віденського медичного університету вирішили дослідити це питання, розповідає Eurek Alert.

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Вчені скористалися даними щодо рівня вітаміну D у 78 581 особи, зібраними в період з 1991 до 2011 року. Середній вік учасників – 51 рік. Вчені з’ясовували, хто з групи учасників вже помер, в якому віці та від яких захворювань.

Порівнявши показники, вчені виявили, що низька концентрація вітаміну D – близько 10 нмоль/л – підвищує ризики смертності у 2-3 рази, до того ж сильніше всього ефект проявлявся в людей у віці від 45 до 60 років.

І навпаки – рівні вище 90 нмоль/л знижували смертність на 30-40%. Як і в випадку дефіциту, більше ризики були помітними у віці від 45 до 60 років. Однак, у пацієнтів старше 75 років вітамін D вже ніяк не впливав на ризики смертності.

Вчені зазначають, що в першу чергу нестача вітаміну D підвищувала ризик смертності від діабету – в 4,4 раза. Рак і серцево-судинні захворювання також частіше розвивались на фоні дефіциту цього з’єднання, але тут кореляція була не такою сильною.



Найкращим джерелом вітаміну D є сонце

Зокрема, вчені проаналізували смертність людей, в крові яких концентрація вітаміну D перевищувала 100 нмоль/л.

Попередньо вчені пов’язували високі концентрації вітаміну з підвищеним ризиком раку.

Надмірна кількість вітаміну D в організмі є не менш небезпечною, ніж його нестача. Оскільки цей вітамін належить до жиророзчинних, його надлишки нирки не можуть вивести, як це відбувається у разі перевищення норми деяких водорозчинних вітамінів, наприклад, вітаміну С.

Тому важливо не переборщити з вітаміном D.

Під час застосування препаратів вітаміну D у неадекватних дозах і при тривалому прийомі може виникнути гостре або хронічне отруєння (D-гіпервітаміноз). Він проявляється патологічною демінералізацією кісток, відкладанням кальцію в нирках, стінках судин, серці, легенях, кишківнику, а також значним порушенням функцій цих органів.

Питання прийому вітаміну D у добавках дискусійне. Одні фахівці кажуть, що приймати його слід щодня, інші – рекомендують отримувати вітамін D з їжі.



Яйця, жирна морська риба, кисломолочні продукти, печінка і соєве молоко є джерелом вітаміну D

Зокрема, екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, що дослідження не показали ефективність рутинного прийому вітаміну D для запобігання переломам кісток, депресії, раку та серцево-судинних хвороб. Зате показана ефективність вітаміну D в запобіганні хвороб верхніх дихальних шляхів та загострень астми і полікістозу яєчників.