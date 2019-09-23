Що таке демодекоз: симптоми та лікування

Крихітні кліщі Demodex живуть у волосяному фолікулі на шкірі обличчя. Вони полюбляють селитися на лобі, щоках, крилах носа, фолікулах вій, а також на повіках і зовнішніх вушних раковинах.

Кліщі демодекс рідко спостерігаються у дітей до 5 років, проте це цілком нормальна знахідка у дітей старшого віку та дорослих, розповідає лікарка дерматовенеролог Вікторія Миронюк.

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На шкірі кожної людини мешкають 2 види кліщів – це Demodex folliculorum та Demodex brevis. Вони живляться клітинами шкіри та сальних залоз, а Demodex folliculorum полюбляє дрібні волосяні фолікули вій.

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Ці кліщі – необхідні і є частиною невидимого шару на шкірі, яка називається мікробіом. Тому якщо у вас виявили такого кліща і навіть показують його в лупу – це не привід піддаватися паніці.

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Бувають випадки, коли демодекс починає сильно розмножуватись, все більше охоплюючи шкіру – це явище називається демодекоз.

Демодекоз – симптоми Почервоніння;

Лущення;

Свербіж;

Чутливість шкіри;

Висипи на тілі;

Демодекоз – це не присутність самих кліщів демодекс на шкірі, а їх висока щільність. Один кліщ на 1 см² не є захворюванням та не потребує лікування. Лікуватися варто лише коли кліщів демодекса понад 5 дорослих особин, личинок чи яєць на 1 см².



Лікування демодекозу

Як лікувати демодекоз

Очищуйте обличчя двічі на день за допомогою засобу з м'яким рН;

Уникайте очищувачів на масляній основі та "жирного" макіяжу;

Використовуйте зволожуючий крем на водній основі;

Періодично проводьте м'який пілінг шкіри, аби видалити відмерлі клітини;

Лікуйтеся акарицидами (розчин бензилбензоат, івермектиновий крем, метронідазол, перметрин). Вони недорогі та спрямовані на лікування, а саме: зменшення надмірного розмноження кліщів та усунення симптомів;

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