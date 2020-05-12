Міжнародний десь медсестри: як виник та чому професія зникає в Україні

12 травня відзначають Міжнародний день медсестри. Медичні працівники – це ті люди, які завжди на передовій боротьби за життя. Саме медсестри та медбрати проводять більшість часу поруч з пацієнтом і саме від них значною мірою залежить одужання пацієнта.

Редакція Здоров'я 24 зібрала короткі факти про медсестер та медбратів, аби показати, що без їх праці та турботи медицина неможлива.

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Вперше про службу сестер милосердя заговорили під час Кримської війни – 1853 – 1856 років, службу організувала англійка Флоренс Найнтінгейл. Всесвітній день медичних сестер відзначають саме на її честь, в день її народження – 12 травня.

Офіційно свято затвердили тільки в 1971 році.



День медсестринства відзначають в день народження її засновниці / Фото Unsplash

Всесвітній день медичної сестри – як виник День медичної сестри відзначають з того часу, як сестри милосердя зі 141 країни світу об'єдналися в громадську організацію – міжнародну раду медичних сестер.

Перелік обов'язків медсестри є досить великим, причому він завжди залежить від посади та спеціалізації. Втім, надання допомоги та догляду пацієнтам – спільний обов'язок для будь-якої спеціалізації.

Медсестри відповідають за пацієнта, а відтак це зовсім не легка професія. Важливо розуміти, що оцінювати роботу медпрацівників треба сповна, особливо українських медсестер та медбратів. Медсестринство повинно високо оплачуватись та цінуватись суспільством.



Професія медсестринства повинна бути оціненою / Фото imago-images.de

Реальність медсестринства: чому це важка праця

Нічні чергування, які можуть припадати на святкові дні.

Не дуже високий рівень зарплати.

Стресові ситуації.

Фізичне навантаження, до якого підготовлені не всі медсестри.

Ризик заразитися інфекційною хворобою під час спілкування з пацієнтами.

Не всі пацієнти проявляють вдячність.

Попри перераховані вище факти, робота медсестрою потрібна та дуже важлива, особливо в сучасних реаліях.

Це цікаво! 2020 рік в Україні став роком медсестринства. Він передбачає розв'язання проблем медсестринства у кожній області.



Під час пандемії коронавірусу, ризики професії значно вищі оплати праці / Фото Unsplash

Рік медсестринства в Україні

У Дніпропетровській, Львівській, Харківській областях, місті Києві понад 20 000 медичних сестер і братів. При цьому можливість отримати вищу медсестринську освіту в Харківській області та сусідніх областях відсутня.

У Луганській та Закарпатській областях медичних сестер і братів менше ніж 10 000. Причини зовсім різні: на сході це – війна, на заході – трудова міграція.

Відтак, в Україні проводитимуть тренінги та роз'яснення медичним сестрам та братам їхніх прав. Планують розширення їхніх повноважень та компетенцій.

Це потрібно для того, щоб вивести медичні професії на новий рівень, зробити медсестринську професію рівною лікарській.

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