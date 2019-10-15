День миття рук: про невизнаного генія гігієни та чому мити руки треба з милом

15 жовтня відзначають Всесвітній день гігієни рук. Не секрет, що через брудні руки можна заразитись низкою небезпечних інфекцій. Однак, так вважали не завжди.

Уляна Супрун розповіла цікаві факти про гігієну рук, зокрема, про лікаря, який першим зрозумів важливість миття рук. Однак, медична спільнота вважала його божевільним.

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Історія миття рук

Батьком гігієни рук вважають угорського лікаря Ігнаца Земмельвейса. У 1847 році він працював в одному з пологових будинків у Відні та помітив, що поява післяпологової гарячки у породіль та рівень материнської смертності в його клініці був значно вищим, ніж під час домашніх пологів, які приймали акушерки (16% у порівнянні з 7%).

Лікар зауважив, що лікарі та студенти-медики часто приймали пологи безпосередньо після проведення розтину. Відтак, він розробив теорію, що після повернення з кімнати для розтинів, вони приносили на руках “трупні частинки” (патогенні мікроорганізми, що можуть спричиняти інфекції).

Руки перед тим, як приймати пологи лікарі та студенти не мили, найчастіше просто витирали рушником. Натомість акушерки не проводили жодних хірургічних втручань чи розтинів, тому відповідно ризики інфікування були менші.

Земмельвейс зобов'язав персонал лікарні перед маніпуляціями з вагітними й породіллями мити руки та занурювати їх у розчин хлорного вапна.

В результаті — рівень смертності в його пологовому будинку різко впав до 2%, а після того, як Земмельвейс почав мити медичні інструменти, показник впав до 1%. Це було першим доказом того, що миття рук може запобігти зараженню і поширенню інфекційних хвороб.

Однак, нововведення лікаря не стало популярною та поширеною практикою серед медичних працівників. Навпаки, колеги та керівництво лікарні зустріли відкриття Земмельвейса спротивом. Деякі лікарі були незадоволені тим, що теорія Земмельвейса була підтвердженням їхньої вини у смерті породіль.

За життя лікаря, його теорію так і не підтримала медична та академічна спільнота. Земмельвейс помер у притулку для божевільних.

Після відкриття Земмельвейса знадобилося два століття, щоби миття рук стало визнаною і загальноприйнятою практикою у всьому світі.

Навіщо мити руки

На щастя, люди знають та визнають важливість гігієни рук. Однак, часто схильні забувати, що прості звички важливі для здоров’я та навіть можуть врятувати життя.

Гігієна рук стосується виключно всіх, проте найбільше — лікарів та працівників медичних закладів. Попри доступність сучасних методів дезінфекції, ризики отримання інфекції під час перебування в медичному закладі залишаються високими й сьогодні.



Навіщо мити руки з милом

Чисті руки захищають від небезпечних хвороб, зменшують потребу в лікуванні антибіотиками та запобігають поширенню інфекцій. Не забувайте мити руки обов’язково:

після повернення з вулиці додому

до, під час і після приготування їжі

до і після догляду за хворим

після кашляння, чхання, видування носа

після відвідування туалету

після контакту з тваринами

Як правильно мити руки

Не секрет, що через брудні руки можна заразитись низкою небезпечних інфекцій.

Спочатку вони потрапляють на шкіру, звідти в рот, на слизові оболонки очей, носу. Опинившись в організмі, збудники викликають різноманітні захворювання, зазвичай це кишкові інфекції, вірусний гепатит А, паразитарні інвазії та грип. Але трапляються й більш небезпечні: черевний тиф, сальмонельоз, холера.

Найкращим методом очищення є ретельне миття з милом чи засобом не менше 15 секунд. Варто пам’ятати про всі зони: долоні з обох сторін, між пальцями, нігті.