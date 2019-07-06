Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей

Всесвітній День поцілунків відзначають щорічно 6 липня. Це не лише приємно, але, виявляється, неймовірно корисно. Поцілунки дуже важливі для нашого психоемоційного стану, бадьорого настрою та свіжого вигляду. Ця форма ласки здатна на дива!

Редакція Здоров'я 24 зібрала для вас 7 корисних властивостей поцілунків.

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Поцілунки для схуднення

Мрієте про ідеальну фігуру? Все просто – цілуйтеся! Якщо обираєте швидкі і ніжні поцілунки, за один раз спалюється 2-3 калорії. А от пристрасні поцілунки забирають аж до 26 калорій!

Хочете позбутися 3 зайвих кілограмів? Тоді вам, за підрахунками вчених, треба витрачати на поцілунки щодня по 3 хвилини і за рік 3 кілограмів не буде – без дієт і тренувань.



Цілуйтеся ніби востаннє

Окрім того, поцілунки ще й покращують обмін речовин. Якщо злитися у поцілунку на 1,5 і довше хвилин – метаболізм пришвидшиться і чудова фізична форма вам забезпечена.

Цілунки для здоров’я серця



Цілуйтеся віддано

Серцево-судинні хвороби є головною причиною смертності та інвалідності у більшості країн світу! За підрахунками науковців, понад 23 мільйони людей помре від цих недуг до 2030 року.

Як же врятувати себе? Все просто – цілуйтеся! Пристрасні поцілунки прискорюють серцебиття й тренують серцевий м'яз. А це чудове тренування, не гірше від тренувань у залі. Тривалий поцілунок підвищує пульс до 100 і більше ударів в хвилину. А це може продовжити життя на 1 хвилину.

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Поцілунки для гормонального балансу



Цілуйтеся пристрасно

На наш організм і настрій величезний вплив мають гормони. Вони здатні робити нас як веселими і безтурботними, так і дратівливими та депресивними.

Гормональний рівень у нормі – запорука здорового організму та гарних відносин з іншими людьми. А при поцілунку збільшується кількість гормонів у крові. Пристрасний поцілунок викликає у мозку ті ж хімічні реакції, що й під час стрибка з парашутом!

Ферменти, які виділяються при поцілунку, перешкоджають виробленню гормону стресу. Під час поцілунку в кров потрапляє багато адреналіну, який тонізує нас. Також поцілунки сприяють викиду в кров ендорфіну (гормону щастя), тож цілуйтеся і будьте щасливими!

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Згідно з одним із досліджень, чоловіки, які щодня цілують дружину перед роботою, живуть на 5 років довше, ніж ті, хто цього не робить! Депресії вкорочують життя, поцілунки борються зі стресом і допомагають подолати депресивний стан, а отже – продовжують ваше життя.

Поцілунки і довголіття



Цілуйтеся щиро

Наш вік часто видають підступні зморшки на обличчі. Щоб їх не було – треба доглядати за шкірою, захищати її від сонця і тренувати м’язи. Але як тренувати м’язи обличчя? Дуже просто: під час поцілунків. За один поцілунок у вас працює від 29 до 34 лицьових м'язів!

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Поцілунки та імунітет



Цілуйтеся яскраво

Часто хворієте? Спробуйте додати у своє життя пристрасті. Люди, які цілуються, отримують антитіла, необхідні для протидії хворобам.

Під час поцілунку люди обмінюються:

- 9 мг води;

- 0,7 г альбуміну;

- 0,18 г органічних речовин;

- 0,7 мг жирів, 0,45 мг солі.

Також передається 278 різних культур бактерій – 95% з них безпечні. А щоб не підхопити болячку, просто ретельно підбирайте партнера.

Хочете здорові зуби і легені? Цілуйтеся



Цілуйтеся всюди

І це ще не всі корисні властивості поцілунків! Ці пестощі стимулюють утворення слини. А це важливо для здоров’я зубів і всієї ротової порожнини. А також розвивають легені. Під час поцілунку люди дихають втричі частіше. А це насичує мозок киснем і допомагає йому краще працювати.

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Поцілунки впливають на роботу мозку



Цілуйтеся так, щоб пам’яталося

До речі, про мозок. Ті, хто цілується частіше, досягають кар’єрного та особистого успіху, впевненіші у собі! Гормони, які виділяються під час поцілунків, допомагають мозку бути у тонусі. Також ваш гарний настрій сприятиме продуктивності.

Редакція 24 Каналу бажає усім пристрасних поцілунків!

Фото: Unsplash.

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