До Дня незрячих: 5 неймовірно успішних людей з вадами зору

Інвалідність – зовсім не вирок, і про це знають тисячі неймовірних людей. Попри певні негаразди зі здоров'ям, вони досягають нечуваного успіху.

До Дня незрячих ми підготували для вас розповіді про людей з вадами зору, для яких це незручність, але не перешкода втілювати мрії.

Читайте також: 7 найпоширеніших проблем з зором

Про День незрячих

Чому День незрячих відзначають саме 13 листопада? Все дуже просто, у цей день (1745 року) народився педагог, завдяки якому відкрилися декілька шкіл і підприємств для незрячих. Йдеться про Валентина Гаюї. До нього незрячі люди не могли отримати освіту. Саме він розробив спеціальний шрифт для незрячих – унціал. Він же й видав перші книги для незрячих.

Пізніше Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила відзначати Міжнародний день незрячих саме у день народження Гаюї. Адже його вклад важко переоцінити! Перейдемо власне до відомих незрячих.

Гомер

Почнемо з найдавніших відомих сліпців. А точніше – з Гомера. Він жив у VIII столітті до нашої ери, тож про його життя відомо мінімально. Точних відомостей про незрячість Гомера немає, однак в той час співаки, віщуни, філософи часто були незрячими.



Гомер – найдавніший відомий сліпець

Вважається, що співець Демодок в "Одіссеї" – це і є сам Гомер. Точніше – його літературне втілення.

Луї Брайль

Ви, звісно ж, чули про шрифт Брайля (шрифт для незрячих)? Саме завдяки Луї зараз незрячі люди можуть читати. Зауважимо, що сам Брайль в дитинстві отримав травму, яка призвела до сліпоти.



Завдяки Брайлю незрячі усього світу можуть читати

Він навчався у звичайній школі, але був дуже здібним. Будучи підлітком, він отримав стипендію для сліпих дітей. Хлопець почав досліджувати систему тиснених символів, яку використовували військові для передачі інформації у темряві.

У 20 років Брайль розробив абетку для незрячих, яку зараз використовують по всьому світу!

Джозеф Пулітцер

Ви, мабуть, чули про найпрестижнішу премію у галузі журналістики – Пулітцерівську? Видавець, журналіст, родоначальник жанру "жовтої преси" та власне засновник престижної премії Джозеф Пулітцер був незрячим.



Джозеф Пулітцер був незрячим

Щоправда, не від народження. Журналіст втрачав зір поступово. Він придбав газету New York World і значно підвищив її тираж. Але за кілька років успішної роботи він практично осліп… Тож мусив відмовитися від посади головного редактора. З посади він пішов, але попри проблеми зі здоров’ям, залишався небайдужим до суспільного життя, розкриття соціальної несправедливості.

Андреа Бочеллі

Він продав понад 70 мільйонів альбомів у світі. Йдеться про італійського виконавця класичної та популярної музики Андреа Бочеллі.

З дитинства він незрячий. Народився Андреа з вродженою глаукомою, але до 12 років мав зір. Однак під час гри у футбол отримав травму голови, яка позбавила хлопчика зору… Попри це він закінчив юридичний факультет. Але це виявилося не його справою.



​Італійського співака знає і любить весь світ

Він виступав в барах і на вечірках, це стало його хобі. Однак такий талант важко було не помітити і вже невдовзі йому запропонували контракт на запис музики.

Зараз його ім’я відоме у всьому світі, він співав для Папи Римського, а також працював з Лучано Паваротті. Сам співак переконаний:

До мети треба йти вперто, наполягаючи на своєму.

Хелен Келлер

В успіх цієї жінки взагалі важко повірити! Адже вона була не лише незрячою, але й глухою. Однак, це не завадило їй стати письменницею, громадською діячкою та викладачкою.

Дівчинці було трохи більше року, коли після хвороби вона втратила і зір, і слух. Це стало викликом для Хелен і її родини. Однак вона досягала значного успіху у навчанні. Дівчинка не лише вміла читати (за допомогою шрифту Брайля), але й грати музику!



Вона надихала тисячі людей!

Вона отримала освіту в коледжі, вийшла заміж та писала статті в різні журнали. Її книга "Історія мого життя" стала світовим бестселером. І це ще не все! Вона мандрувала світом, була власницею кількох докторських ступенів і великої кількості нагород. Її промови надихали тисячі людей. До речі, історія життя письменниці – в основі фільму "Чудотворець".

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.