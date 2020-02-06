Дентофобія: поради Супрун, як побороти страх перед візитом до стоматолога

Чимало людей страждають дентофобією – страхом перед візитом до стоматолога, який викликає сильний стрес, неспокій, тривожність з відчуттям панічної небезпеки. Як подолати цю фобію – читайте у матеріалі.

Дентофобія вражає від 13% до 24% людей у всьому світі і може включати страх перед стоматологами, стоматологічними процедурами, голками, зубами або предметами та ситуаціями, які схожі чи дотичні до теми лікування зубів. Про це написала Уляна Супрун на своїй сторінці в інстаграмі.

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Страх перед стоматологом: причини

Найчастіше головним фактором боязні є звук бормашини. Одними з причин виникнення фобії є попередній негативний або травматичний досвід відвідування стоматологічного кабінету, особливо в дитячому віці, переймання тривожної поведінки у близьких чи знайомих, які мають такий страх, неприємні відчуття і страх через лежаче положення в стоматологічному кріслі, негативне сприйняття лікаря-стоматолога чи стоматологічних процедур через висвітлення у ЗМІ чи кінематографі.

Тривожність також може бути спровокована видом голок чи свердел, звуком свердління, криками інших пацієнтів, специфічними запахами тощо.

Дентофобія – симптоми Підвищена пітливість

Високий тиск

Швидке серцебиття

Нудота

Ірраціональний страх

Відчуття паніки

Задишка і сухість у роті

Тривога та панічні атаки

Відчуття страху і тремтіння

У чому полягає небезпека дентофобії?

Пацієнти зі страхом перед стоматологом часто відтерміновують візит до лікаря фактично до останнього. Відтак це збільшує витрати на лікування і є небезпечним появою серйозних ускладнень, що можуть призвести навіть до втрати зубів і проблем зі здоров'ям.

Як подолати страх перед стоматологом?

Когнітивно-поведінкова терапія. Полягає у тому, щоб змінити негативні думки, дії, налаштування, які виникають у зв’язку з візитом до стоматолога та лікуванням зубів.

Методи релаксації. Техніки глибокого дихання або медитації.

Використання різних медикаментозних засобів — заспокійливих, знеболення, анестезії, медикаментозного сну тощо.

Обговорити з лікарем про страхи і причини тривожності. Знайдіть лікаря, який має досвід роботи з пацієнтами з такою фобією, і точно буде вас розуміти та знати як діяти.

Обирайте ранні години візиту лікаря, щоб уникнути гнітючого очікування і пов’язаного з ним надмірного стресу.



Як побороти страх перед візитом до стоматолога / Unsplash

Запросіть із собою близьку людину, яка за потреби зможе з вами бути поруч безпосередньо під час візиту.

Погодьте умовний знак зі стоматологом, щоби повідомити, що вам потрібна перерва. Це може бути простий жест рукою, який надасть вам впевненості і відчуття контролю за ситуацією.

За змоги розпочинайте лікування з менш інвазивних процедур. Після того, як до лікаря зросте довіра спочатку, можна продовжувати працювати з більш серйозними проблемами. Варто обговорити план лікування зі стоматологом..

Вмикайте свою улюблену музику у навушниках, аби розслабитися.

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