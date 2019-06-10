Депресія через інші захворювання: чому це так небезпечно

Чи поширена депресія серед людей з іншими проблемами зі здоров'ям? Так й досить часто.

Депресія в поєднанні з іншими захворюваннями – дуже небезпечна, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Список захворювань, що найчастіше викликають депресію:

хвороби серця;

інсульт;

діабет;

хронічна обструктивна хвороба легень;

артрит або інші причини тривалого болю;

рак;

ожиріння.



Депресія і важкі захворювання

Чому саме ці захворювання?

По-перше, це найпоширеніші хвороби, які викликають інвалідність.

По-друге, більшою мірою це хронічні хвороби, в лікуванні яких неможливе повне одужання, можлива лише ремісія.

По-третє, лікування передбачає дотримання режиму і вимагає значних зусиль від пацієнта.

По-четверте, деякі препарати, що застосовуються для лікування захворювань з цього списку можуть викликати лікарську депресію.

Варто також згадати, що лікування цих захворювань коштує грошей і може з'їдати значну частину бюджету, що також позначається на настрої.

Чим небезпечна депресія?

Крім зниження якості життя та підвищення ризику суїциду, у хворих з подвійним діагнозом підвищується ризик відмови від лікування, зневажливого ставлення до рекомендацій лікаря або їх повного ігнорування.

В кінцевому підсумку, це призводить до погіршення перебігу основного захворювання і посилення депресії. Якщо залишити таких людей без допомоги й напризволяще, це може закінчитися плачевно.

Як запідозрити депресію?

Люди з депресією відчувають себе пригніченими більшу частину часу. У них також є принаймні 1 з цих 2 симптомів:

Їм не приносить задоволення те, що раніше радувало (симптом називається ангедонія).

Вони відчувають себе сумними, пригніченими більшу частину дня майже кожен день.

Крім цього запідозрити депресію можна, якщо:

людина різко втратив або набрав вагу;

спить занадто багато або занадто мало;

відчуває постійну втому;

відчуває себе винуватим або нікчемним;

неуважний і забуває речі;

відчуває безнадійність;

думає про смерть або самогубство.

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