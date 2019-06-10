Депресія через інші захворювання: чому це так небезпечно
Чи поширена депресія серед людей з іншими проблемами зі здоров'ям? Так й досить часто.
Депресія в поєднанні з іншими захворюваннями – дуже небезпечна, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.
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Список захворювань, що найчастіше викликають депресію:
хвороби серця;
інсульт;
діабет;
хронічна обструктивна хвороба легень;
артрит або інші причини тривалого болю;
рак;
ожиріння.
Депресія і важкі захворювання
Чому саме ці захворювання?
По-перше, це найпоширеніші хвороби, які викликають інвалідність.
По-друге, більшою мірою це хронічні хвороби, в лікуванні яких неможливе повне одужання, можлива лише ремісія.
По-третє, лікування передбачає дотримання режиму і вимагає значних зусиль від пацієнта.
По-четверте, деякі препарати, що застосовуються для лікування захворювань з цього списку можуть викликати лікарську депресію.
Варто також згадати, що лікування цих захворювань коштує грошей і може з'їдати значну частину бюджету, що також позначається на настрої.
Чим небезпечна депресія?
Крім зниження якості життя та підвищення ризику суїциду, у хворих з подвійним діагнозом підвищується ризик відмови від лікування, зневажливого ставлення до рекомендацій лікаря або їх повного ігнорування.
В кінцевому підсумку, це призводить до погіршення перебігу основного захворювання і посилення депресії. Якщо залишити таких людей без допомоги й напризволяще, це може закінчитися плачевно.
Як запідозрити депресію?
Люди з депресією відчувають себе пригніченими більшу частину часу. У них також є принаймні 1 з цих 2 симптомів:
Їм не приносить задоволення те, що раніше радувало (симптом називається ангедонія).
Вони відчувають себе сумними, пригніченими більшу частину дня майже кожен день.
Крім цього запідозрити депресію можна, якщо:
людина різко втратив або набрав вагу;
спить занадто багато або занадто мало;
відчуває постійну втому;
відчуває себе винуватим або нікчемним;
неуважний і забуває речі;
відчуває безнадійність;
думає про смерть або самогубство.
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