Депресія через інші захворювання: чому це так небезпечно

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Депресія через інші хвороби
Депресія через інші хвороби / pixabay.com

Чи поширена депресія серед людей з іншими проблемами зі здоров'ям? Так й досить часто.

Депресія в поєднанні з іншими захворюваннями – дуже небезпечна, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Список захворювань, що найчастіше викликають депресію:

хвороби серця;
інсульт;
діабет;
хронічна обструктивна хвороба легень;
артрит або інші причини тривалого болю;
рак;
ожиріння.

Депресія і важкі захворювання
Депресія і важкі захворювання

Чому саме ці захворювання?

По-перше, це найпоширеніші хвороби, які викликають інвалідність.
По-друге, більшою мірою це хронічні хвороби, в лікуванні яких неможливе повне одужання, можлива лише ремісія.
По-третє, лікування передбачає дотримання режиму і вимагає значних зусиль від пацієнта.
По-четверте, деякі препарати, що застосовуються для лікування захворювань з цього списку можуть викликати лікарську депресію.

Варто також згадати, що лікування цих захворювань коштує грошей і може з'їдати значну частину бюджету, що також позначається на настрої.

Чим небезпечна депресія?

Крім зниження якості життя та підвищення ризику суїциду, у хворих з подвійним діагнозом підвищується ризик відмови від лікування, зневажливого ставлення до рекомендацій лікаря або їх повного ігнорування.

В кінцевому підсумку, це призводить до погіршення перебігу основного захворювання і посилення депресії. Якщо залишити таких людей без допомоги й напризволяще, це може закінчитися плачевно.

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Як запідозрити депресію?

Люди з депресією відчувають себе пригніченими більшу частину часу. У них також є принаймні 1 з цих 2 симптомів:

Їм не приносить задоволення те, що раніше радувало (симптом називається ангедонія).
Вони відчувають себе сумними, пригніченими більшу частину дня майже кожен день.

Крім цього запідозрити депресію можна, якщо:

людина різко втратив або набрав вагу;
спить занадто багато або занадто мало;
відчуває постійну втому;
відчуває себе винуватим або нікчемним;
неуважний і забуває речі;
відчуває безнадійність;
думає про смерть або самогубство.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Психологія Депресія
Джерело: Здоров'я 24
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