Зробили прорив в діагностиці депресії

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Діагностика і лікування депресії – прорив в боротьбі з депресією
Діагностування депресії / unsplash.com

Вчені з Каліфорнійського університету в Берклі визначили гени та нейронні шляхи, пов'язані з частим симптомом депресії, як занепад сил і відсутність мотивації.

У цьому їм допомогли експерименти на мишах, пише Medical Xpress. Діагностувати та лікувати депресію важко – вчені досі сперечаються про причини захворювання.

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"Якби у нас були біомаркери, які вказують на специфічні симптоми депресії, ми могли б за аналізом крові або знімку мозку підібрати відповідну терапію", – розповів Стефан Ламелей, доцент кафедри молекулярної та клітинної біології.

На жаль, лікування депресії часто будується на здогадках. Жоден вид терапії не підходить всім без винятку, і немає об'єктивних даних, як об'єднати численні симптоми та підвиди захворювання.

Депресію важко діагностувати та лікувати
Депресію важко діагностувати та лікувати

В умовах хронічного стресу у лабораторних мишей розвиваються симптоми, що нагадують людську депресію: тривожність, відсутність мотивації та втрата задоволення.

Дослідники виявили гени, які активізуються у мишей, які втратили мотивацію через постійний стрес. Цікаво, що залучена у цьому зона мозку (поводок епіталямуса) не пов'язана з іншими симптомами депресії.

Вчені сподіваються, що це відкриття дозволить розробити препарати, які полегшують симптоми розладу і покращують якість життя пацієнтів.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Депресія Психологія
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