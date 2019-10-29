Зробили прорив в діагностиці депресії

Вчені з Каліфорнійського університету в Берклі визначили гени та нейронні шляхи, пов'язані з частим симптомом депресії, як занепад сил і відсутність мотивації.

У цьому їм допомогли експерименти на мишах, пише Medical Xpress. Діагностувати та лікувати депресію важко – вчені досі сперечаються про причини захворювання.

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"Якби у нас були біомаркери, які вказують на специфічні симптоми депресії, ми могли б за аналізом крові або знімку мозку підібрати відповідну терапію", – розповів Стефан Ламелей, доцент кафедри молекулярної та клітинної біології.

На жаль, лікування депресії часто будується на здогадках. Жоден вид терапії не підходить всім без винятку, і немає об'єктивних даних, як об'єднати численні симптоми та підвиди захворювання.



Депресію важко діагностувати та лікувати

В умовах хронічного стресу у лабораторних мишей розвиваються симптоми, що нагадують людську депресію: тривожність, відсутність мотивації та втрата задоволення.

Дослідники виявили гени, які активізуються у мишей, які втратили мотивацію через постійний стрес. Цікаво, що залучена у цьому зона мозку (поводок епіталямуса) не пов'язана з іншими симптомами депресії.

Вчені сподіваються, що це відкриття дозволить розробити препарати, які полегшують симптоми розладу і покращують якість життя пацієнтів.

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