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Депутат парламенту Франції перебуває у реанімації через коронавірус

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На коронавірус захворів французький депутат / en24.news

Депутат Національних зборів Франції Жан-Люк Рейтцер захворів на COVID-19. Нині він перебуває у важкому стані через ускладнення, викликані хворобою.

68-річний Рейцер перебуває у тривожному стані, повідомляє France Bleu.

До теми Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

Депутат був присутній в парламенті востаннє 25 лютого, після чого захворів. Вечері 5 березня результати тесту на коронавірус показали позитивний результат.

Відомо також, що коронавірус виявили й у співробітника бару парламенту.

Ймовірно, політик інфікувався під час Євангельських зборів, які проходили з 17 по 14 лютого у Мюлузі. Зазначається, що тоді заразилося багато людей. 

Зазначимо, що станом на 6 березня у Франції зареєстровано 423 випадки захворювання на коронавірус та 7 смертей.

Коронавірус у світі станом на 6 березня: основне

  • Станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 383 особи. Загальна кількість інфікованих – 98 698 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 55 444 людини.
  • В Італії зафіксували 3 858 випадків зараження коронавірусом та 148 летальних випадків. Найважча ситуація в районі Ломбардії.
  • Коронавірус зареєстрували в Україні, Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії, Чехії.
  • В Ірані підтвердили 3 513 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 107 смертей.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї – кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 6 тисяч осіб.

Цікаво Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

що варто знати про коронавірус

Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Теги: Новини Здоров'я Новини політики Новини Франції Європа Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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