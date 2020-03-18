Депутатам, які контактували з інфікованим Шаховим, зроблять тест на коронавірус

Усім депутатам, з якими спілкувався депутат Шахов, проведуть тестування на коронавірус. Усіх контактних осіб поки встановлюють та епідеміологи слідкуватимуть за станом їхнього здоров'я. Їм також рекомендують самоізолюватись на 14 днів.

Про це мовиться у повідомленні на сайті Верховної ради.

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Наразі депутат перебуває на самоізоляції. Також епідеміологи встановлюють усіх людей, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй фейсбук-сторінці повідомила, що усім депутатам, які контактували з Шаховим рекомендовано самоізолюватись.

Вона також наголосила – тим, хто не контактував напряму, самоізоляція не потрібна, а тест на коронавірус без симптомів захворювання проходити не треба.

Щодо себе Кравчук написала, що із Шаховим не контактувала, почувається добре і їй самоізоляція не потрібна.

Додатково у Верховній Раді проведуть санітарно-епідеміологічні заходи у комітетах, у роботі яких він брав участь.

Співробітники Міністерства охорони здоров’я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій.

Що відомо про зараження Шахова? Депутат прилетів з Женеви 11 березня, переночував вдома, а наступного дня був в місті. Він відвідував свій комітет. Однак вже після цього з'явились симптоми хвороби. 18 березня повідомили, що в депутата позитивні тести, відтак діагноз – коронавірус підтвердили.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.

коронавірусом Covid-19, Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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