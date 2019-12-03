Депутати Верховної Ради проходять перевірку на ВІЛ

3 грудня депутати Верховної Ради мають змогу пройти діагностику на виявлення ВІЛ. Добровільне тестування проходить в рамках соціальної акції з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Акцію організовують Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування спільно з Фундацією АнтиСНІД-США в Україні.

Важливо: Що таке ВІЛ, як він передається та коли перетворюється у СНІД

Тестування на ВІЛ є анонімним та цілком безпечним. AHF Ukraine закликає українців приєднатися до флешмобу, пройти діагностику та викладати фото з хештегом #тестуюсянаВІЛ, аби залучити до акції чим більше людей. Адже виявлення захворювання на ранній стадії дає можливість прожити здорове та повноцінне життя.

Знайти найближчий пункт тестування на ВІЛ у вашому місті можна тут.

Як депутати Верховної Ради проходять тестування на ВІЛ

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