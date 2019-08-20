Десять шкідливих порад фармацевта

Коли ми йдемо до аптеки важливо, щоб ми мали назву ліків, необхідне дозування та виробника для провізора (фармацевта). Трапляються випадки, коли покупці нехтують цим правилом і купують з пам'яті.

Провізор, консультант з питань грудного вигодовування Анна Білошицька назвала 10 помилок під час купівлі ліків та їх приймання.

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1. Достатньо пам'ятати колір та розмір таблетки аби фармацевт знав що продати, назви для слабаків.

2. Фармацевти обожнюють розтлумачувати карідіаграмоподібні рецепти/призначення/записки. А це аптечні працівники люблять, коли їм жаліються на життя та винуватять їх у високих цінах і на ліки, і на хліб.

3. Ви йдете до фармацевта замість йти до лікаря. А навіщо, якщо в аптеці щось знайдеться.

4. Розламуєте таблетки та розжовуєте капсули, адже так смачніше та ефективніше.

5. Пропускаєте прийом ліків, адже систематичність не важлива.

6. Не звертаєте увагу на терміни придатності та методи зберігання ліків, то все маркетинг.

7. Якщо тільки починаєте відчувати слабкість, то варто випити антибіотик аби вберегти себе від загострення.

8. Інструкції занадто довгі та не цікаві, там лиш про побічні ефекти, протипоказання, взаємодію з іншими ліками й ще щось.

9. Вся правдива та перевірена інформація є на форумах для мам та у блогерів, але не медиків. Все тому, що вони більш обізнані за людей, які вчились, працюють та розвиваються у сфері медицини.

10. Гомеопатія та БАДи найкращі ліки – всі приймають і всім допомагає.

Здоров'я 24 рекомендує остерігатися таких помилок та звертатися до лікаря. Адже лише фахівець зможе кваліфікаційно провести огляд, поставити діагноз та визначити лікування.

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