Десятки мільйонів людей повинні відмовитися від вживання аспірину, – вчені

Мільйони людей середнього і старшого віку у всьому світі щодня вживають аспірин не тільки як знеболювальне, але і для зменшення ризику утворення тромбів.

Зазвичай медики прописують аспірин людям, які вже пережили інфаркти або інсульти, а також стали жертвами інших хвороб серця.

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Однак нове дослідження вчених показало, що аспірин для профілактики серцево-судинних захворювань приймає і величезна кількість людей, у яких немає проблем з серцем.

У своїй роботі вчені з Гарвардського медичного центру Бет-Ізрейел використовували дані національного опитування 2017 року, зазначає JAMA Network.

Опитування показало, що близько 29 мільйонів людей у віці 40 років і старше щодня приймають аспірин попри відсутність серцево-судинних захворювань.

Близько 6,6 мільйона з них призначали собі препарат без попередньої консультації з лікарем й взагалі будь-коли отримували такої рекомендації.

Майже 10 мільйонів людей старше 70 років, у яких немає хвороб серця, також щодня приймають аспірин для профілактики. За словами дослідників, всі ці люди є у групі ризику.

Найголовніший побічний ефект полягає в тому, що щоденний прийом аспірину може підвищувати ризик розвитку шлунково-кишкових кровотеч. Все тому, що препарат взаємодіє з тромбоцитами – клітини крові, які забезпечують її згортання.

Крім того, регулярний прийом аспірину руйнує слизову шлунково-кишкового тракту, збільшуючи ризик розвитку виразки дванадцятипалої кишки. До слова, фахівці з медичного центру Бет-Ізрейел відзначають, що наявність виразкової хвороби у деяких опитаних не стало для людей приводом відмовитися від препарату або хоча б знизити його щоденну дозу.

Ще одне дослідження показало, що прийом навіть низьких доз аспірину пов'язаний з підвищеним ризиком внутрішньочерепного крововиливу у здорових людей без серцево-судинних захворювань.

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