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Деталі про заходи безпеки, які використовуватимуть під час карантину в "Нових Санжарах"

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/ МВС України

20 лютого до України з Уханя прибули 48 евакуйованих українців та 25 іноземців. Зранку стало остаточно відомо, що люди відбудуть карантин у медцентрі "Нові Санжари", що на Полтавщині.

Натомість у селищі міського типу люди влаштовували протести, палили шини та блокували дороги. Натомість заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів детальніше, в яких умовах утримуватимуть евакуйованих, пише Полтавщина.

До теми: Автобус з евакуйованими з Уханя прибув до санаторію "Нові Санжари": фото

Питання про каналізацію

У "Нових Санжарах" є локальні очисні споруди, які мають два резервуари. Попри те, що фекально-оральна передача коронавірусу не підтверджена, стічні води все одно знезаражуватимуть за принципом інфекційних лікарень.  

Харчування

Їжа на території санаторію готуватись не буде. Гаряче харчування приноситимуть до медцентру тричі на день в індивідуальних боксах. Натомість стюардеси розноситимуть їх по кімнатах. Стюардеси вже контактували з хворими у літаку, натомість жодного нового персоналу на території закладу не буде. 

Як слідкуватимуть за станом здоров'я евакуйованих?

Лікарі двічі на день проводитимуть медико-санітарне обстеження кожного, хто перебуває в обсерваторії. Якщо у когось з'являться симптоми, буде викликана бригада екстреної медичної допомоги. Після цього пацієнта доставлять у спеціальне інфекційне приміщення у Харкові чи Полтаві. 

Ляшко зазначив, що за хворими доглядатиме висококваліфікована бригада з закладу медицини катастроф. Це досвідчені лікарі, які можуть вчасно помітити симптоми хвороби й провести реанімацію. 

До теми: В яких умовах житимуть евакуйовані з Китаю: фото санаторію в Нових Санжарах

Коротко про евакуацію людей з Уханя

  • 20 лютого літак SkyUp зупинився  в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова. 
  • З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
  • В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
  • На карантин пішли не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
  • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестували проти рішення влади й проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
  • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
  • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
  • Медцентру забезпечена постійна охорона.

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Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус 2020 Повернення українців з Китаю Новини Здоров'я Здоров'я Новини Полтави Медицина
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