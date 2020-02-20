Деталі про заходи безпеки, які використовуватимуть під час карантину в "Нових Санжарах"

20 лютого до України з Уханя прибули 48 евакуйованих українців та 25 іноземців. Зранку стало остаточно відомо, що люди відбудуть карантин у медцентрі "Нові Санжари", що на Полтавщині.

Натомість у селищі міського типу люди влаштовували протести, палили шини та блокували дороги. Натомість заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів детальніше, в яких умовах утримуватимуть евакуйованих, пише Полтавщина.

До теми: Автобус з евакуйованими з Уханя прибув до санаторію "Нові Санжари": фото

Питання про каналізацію

У "Нових Санжарах" є локальні очисні споруди, які мають два резервуари. Попри те, що фекально-оральна передача коронавірусу не підтверджена, стічні води все одно знезаражуватимуть за принципом інфекційних лікарень.

Харчування

Їжа на території санаторію готуватись не буде. Гаряче харчування приноситимуть до медцентру тричі на день в індивідуальних боксах. Натомість стюардеси розноситимуть їх по кімнатах. Стюардеси вже контактували з хворими у літаку, натомість жодного нового персоналу на території закладу не буде.

Як слідкуватимуть за станом здоров'я евакуйованих?

Лікарі двічі на день проводитимуть медико-санітарне обстеження кожного, хто перебуває в обсерваторії. Якщо у когось з'являться симптоми, буде викликана бригада екстреної медичної допомоги. Після цього пацієнта доставлять у спеціальне інфекційне приміщення у Харкові чи Полтаві.

Ляшко зазначив, що за хворими доглядатиме висококваліфікована бригада з закладу медицини катастроф. Це досвідчені лікарі, які можуть вчасно помітити симптоми хвороби й провести реанімацію.

До теми: В яких умовах житимуть евакуйовані з Китаю: фото санаторію в Нових Санжарах

Коротко про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.

З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

На карантин пішли не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестували проти рішення влади й проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео: українців евакуювали з Китаю – все, що відомо

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.