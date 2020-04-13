Детально про тестування на COVID-19 в Україні та особливості тестів: пояснення Ляшка

Віктор Ляшко розповів, чи у всіх областях України є лабораторії, які можуть робити ПЛР-тести для виявлення коронавірусу, та як до процесу тестування залучені приватні лабораторії. А також пояснив, чому саме ПЛР-тести важливіші, але й навіщо взагалі робити експрес-тести, якщо вони бувають помилковими.

Про це заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив в інтерв'ю LB.ua.

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Усі області можуть робити ПЛР-тести

Ляшко повідомив, що станом на зараз усі області України мають технічні можливості, щоб робити ПЛР-тести.

Що додатково зроблено, аби забезпечити ефективне тестування в країні на коронавірус:

Привезено 12 ампліфікаторів – апаратів для ПЛР-діагностики, які збільшують потужності лабораторій.

До тестування залучено приватні лабораторії та лабораторії медичних університетів.

Ампліфікатори візьмуть також і у ветеринарних лабораторій.

Серед перших у світі Україна буде долучати до тестування на COVID-19 картриджі для апаратів GeneXpert – це ПЛР-системи для діагностики туберкульозу.

Приїжджають додаткові реактиви: Україна спроможна виконати 30 тисяч тестів на тиждень, але збирається розширити цю можливість до 80 тисяч.

Як саме залучені до тестування приватні лабораторії

Перший варіант – приватні лабораторії, які мають ПЛР-системи й самі закуповують розхідники, роблять дослідження платно для людей, які готові це оплатити. МОЗу вони звітують про всі позитивні й негативні результати.

Другий варіант – це коли держава передає ПЛР-системи приватним лабораторіям, і ті проводять для держави дослідження й повідомляють результат.

Яка ситуація із закупівлею тестів, вироблених в Україні

За словами Ляшка, організація цього "ще в процесі", адже "ніхто не може надати нам таку кількість зразків, яка нам потрібна на централізованих закупівлях".

Зараз вони закуповуються невеликими партіями. Ми дали гроші нашим лабораторіям, і вони купують по мірі необхідності. А ми централізовано забезпечуємо поставки реактивів – китайських і корейських,

– пояснив Ляшко

Загалом є 5 виробників в Україні, які розробили тест-системи. Але підтвердження якості поки отримали лише двоє.

Як підтверджують ефективність тест-систем: "Перших 5 позитивних і 10 негативних результатів передають в нашу референс-лабораторію, і вона підтверджує якість проведених досліджень".

Навіщо потрібні експрес-тести

У Ляшка запитали, навіщо потрібні експрес-тести. Адже вони, мовляв, показують результат лише на 5 – 7 день хвороби, а іноді й помиляються. Заступник міністра пояснив:

Багато країн використовує експрес-тести. І тут мовиться не так про виявлення вірусу, як про сортування та післяепідеміологічний зріз.

Наприклад, можна прийти після епідемії та протестувати експрес-тестами людей у якомусь певному населеному пункті, де був спалах коронавірусу. Припустимо, в Монастириську.

Тести покажуть, хто перехворів безсимптомно або з легким перебігом хвороби. І це дозволить зробити певні висновки:

Наскільки наша система епідемнагляду вчасно виявляє випадки захворювання,

Скільки пропускає випадків,

Змоделювати реальну картину поширення коронавірусу, яка могла би бути в Україні

ПЛР-тести для виявлення хворих на COVID-19 – важливіші

Дійсно, експрес-тесту одразу довіряти не можна – адже антитіл у крові може ще й не бути на цьому етапі захворювання.

Лікарі й лаборанти інколи надають перевагу швидким тестам, бо їм так зручніше, ніж брати зразок і відправляти на ПЛР. Але ми за це жорстко караємо і говоримо: навіть при негативному результаті експрес-тесту все одно треба брати матеріал і доставляти його у вірусологічну лабораторію на ПЛР-діагностику,

– пояснив Віктор Ляшко.

З іншого боку, якщо експрес-тест показав позитивний результат, то це вже підстава для певного клінічного рішення – наприклад, транспортування хворого до лікарні, де йому будуть надавати медичну допомогу правильно.

Про зміну алгоритмів тестування

МОЗ змінило алгоритми тестування – тепер тестують також і всіх пацієнтів із пневмоніями.

Будь-які з трьох симптомів – лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання – це вже підстави для того, щоб відправити людину на тестування,

– наголосив Ляшко.

Усіх, хто повернувся з-за кордону, не тестують – їх відправляють на обсервацію на 14 днів.

Коронавірус в Україні станом на 12 квітня зафіксували у 2777 людей, померли 83, одужали 89.



Різниця між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу