Дев'ять корисних порад для тих, хто хоче схуднути

У гонитві за стрункою фігурою ми часто забуваємо про базові потреби організму та власні смакові вподобання. Через це виникає стрес, який стає перешкодою для процесу схуднення.

Дієтолог Альбіна Комісарова відповіла на найпопулярніші питання людей, які хочуть скинути зайві кілограми.

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Насправді ж процес схуднення – це коригування раціону загалом та порцій.

9 питань та відповідей щодо схуднення

1. Які продукти виключити з раціону, щоб схуднути?

Немає шкідливих або корисних продуктів, навіть овочів і фруктів можна переїсти. Дуже важлива помірність, різноманітність і баланс протягом дня. Якщо дуже хочете щось виключити з раціону, нехай це будуть солодкі газовані напої, фастфуд і алкоголь.

2. Скільки можна їсти?

Рекомендується використовувати метод долоні й тарілки, але якщо вам подобається рахувати калорії та це не заважає вам жити — підраховуйте. Однак, пам'ятайте, що не всім типам харчової поведінки це підходить.

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3. Що можна їсти на вечерю?

Дієтолог радить їсти те, чого хочеться. Але рекомендує їсти за 3 години до сну. За дві й за годину теж можна, проте річ у тому, що уві сні шлунок працює не так бадьоро.

4. Скільки пити води?

Альбіна Комісарова пропонує стежити за відчуттям спраги. Пити потрібно стільки разів, скільки хочеться.

5. Як схуднути в області живота/стегон/рук ?

Ніяк не вийде. Немає локального схуднення, просто потрібно стежити за харчуванням і займатися спортом. Процес схуднення – це схуднення всього тіла.

6. Як зробити так, щоб груди не зменшувалися в об'ємі?

Ніяк, там теж є жирова тканина. Тому при схудненні жир буде спалюватися з всього тіла, зокрема, з області грудей.

7. На скільки кілограм в місяць мені безпечно худнути?

Альбіна Комісарова “Худніть на здорове харчування, займаючись фізичною активністю і тоді цифри не так важливі”.

8. Якими добавками або БАДами можна собі допомогти?

Самостійно призначати їх собі – небезпечно. Лікар може підібрати, якщо потрібно.

Здоров'я 24 застерігає: не купуйте спеціальні препарати для схуднення та БАДи. Натомість проконсультуйтеся у лікаря та пройдіть обстеження організму, якщо необхідно.

9. Чи можна схуднути, якщо у раціоні буде глютен, лактоза та цукор?

Дієтолог зазначає, що при таких умовах людина схудне та буде мати гарну фігуру.

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