Дев'ять медсестер пологового відділення завагітніли одночасно: фото
Одразу дев'ять медсестер пологового відділення народять дітей приблизно в один і той самий час. Всі вони працюють у медичному центрі Maine Medical Center штату Мен у Портленді у США.
Пологи у всіх дівчат заплановані на період з квітня по липень 2019 року, пише CNN.
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Одна з майбутніх мам Ерін Греньє розповіла, що щоразу, коли одна з жінок повідомляла "я вагітна", то усі ставали щасливішими та відчували ще більше підтримки одна від одної.
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Крім того, жінки наголошують, що підтримка на роботі дуже важлива.
Це справді приємно – прийти на роботу і навколо себе бачити людей у такому ж стані, як і ти, спостерігати за тим, як росте твій та їхні животи, ділитися досвідом, який переживаємо,
– сказала медсестра Аманда Спір.
Пацієнти не припиняють жартувати з ситуації, яка склалася. Хтось радить не пити воду в лікарні, мовляв, може вагітність "передається" саме через неї. Інші припускають, що бебі-бум – результат холодної зими цього року.
Все ж у медцентрі просять пацієнтів не панікувати, бо браку персоналу влітку вони не відчувають.