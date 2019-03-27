Дев'ять медсестер пологового відділення завагітніли одночасно: фото

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Дев'ять медсестер пологового відділення завагітніли одночасно у США
Дев'ять медсестер пологового відділення завагітніли одночасно у США / Фото з Facebook-сторінки Maine Medical Center

Одразу дев'ять медсестер пологового відділення народять дітей приблизно в один і той самий час. Всі вони працюють у медичному центрі Maine Medical Center штату Мен у Портленді у США.

Пологи у всіх дівчат заплановані на період з квітня по липень 2019 року, пише CNN.

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Одна з майбутніх мам Ерін Греньє розповіла, що щоразу, коли одна з жінок повідомляла "я вагітна", то усі ставали щасливішими та відчували ще більше підтримки одна від одної.

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9 медсестер завагітніли одночасно у США

Крім того, жінки наголошують, що підтримка на роботі дуже важлива.

Це справді приємно – прийти на роботу і навколо себе бачити людей у такому ж стані, як і ти, спостерігати за тим, як росте твій та їхні животи, ділитися досвідом, який переживаємо,
– сказала медсестра Аманда Спір.

Пацієнти не припиняють жартувати з ситуації, яка склалася. Хтось радить не пити воду в лікарні, мовляв, може вагітність "передається" саме через неї. Інші припускають, що бебі-бум – результат холодної зими цього року.

Все ж у медцентрі просять пацієнтів не панікувати, бо браку персоналу влітку вони не відчувають.

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Теги: Вагітність і пологи Здоров'я Новини США Курйозні новини Діти і неповнолітні
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