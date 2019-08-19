Дев'ять медсестер, які завагітніли одночасно, народили: зворушливі фото

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Малюки 9 медсестер, які завагітніли одночасно
Малюки 9 медсестер, які завагітніли одночасно / edition.cnn.com

Одразу дев'ять медсестер пологового відділення народили дітей приблизно в один і той самий час. Всі вони одночасно завагітніли. Жінки працюють у медичному центрі Maine Medical Center штату Мен у Портленді у США.

Жінки дружили ще до того, як завагітніли, тому вирішили і надалі бути разом, пише CNN.

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Медсестри зараз ще більше подружилися і продовжують піклуватися одна про одну.

Ми перевіряємо один одного щоденно, навіть якщо це 3 година ночі,
– сказала Лонні Соусі, одна з медсестер.

Після народження дітей жінки вирішили зробити ще один груповий знімок.

Медсестри до та після вагітності/ Фото: CNN

Щасливі матусі також окремо зробили фотосесію для малюків.

Американські медсестри стали відомими у березні. Вони опублікували спільне фото та повідомили, що усі завагітніли одночасно. Жінки народжували від квітня до липня 2019 року.

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Теги: Діти і неповнолітні Здоров'я Новини США Вагітність і пологи Курйозні новини
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