Дев'ять медсестер, які завагітніли одночасно, народили: зворушливі фото

Одразу дев'ять медсестер пологового відділення народили дітей приблизно в один і той самий час. Всі вони одночасно завагітніли. Жінки працюють у медичному центрі Maine Medical Center штату Мен у Портленді у США.

Жінки дружили ще до того, як завагітніли, тому вирішили і надалі бути разом, пише CNN.

До слова: Найменшу у світі новонароджену дівчинку виписали з лікарні – фото і відео

Медсестри зараз ще більше подружилися і продовжують піклуватися одна про одну.

Ми перевіряємо один одного щоденно, навіть якщо це 3 година ночі,

– сказала Лонні Соусі, одна з медсестер.

Після народження дітей жінки вирішили зробити ще один груповий знімок.

Медсестри до та після вагітності/ Фото: CNN

Щасливі матусі також окремо зробили фотосесію для малюків.

Американські медсестри стали відомими у березні. Вони опублікували спільне фото та повідомили, що усі завагітніли одночасно. Жінки народжували від квітня до липня 2019 року.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.