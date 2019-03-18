Здорова людина – це не просто відсутність психічних захворювань, це й позитивне сприйняття. Думки такої людини, а також почуття та мрії гармонійно функціонують для досягнення спільної мети.

Це означає, що така людина здатна сприймати реалії життя, пише психотерапевт Сергій Кистенів.

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Інші визначення психічного здоров'я відносяться до таких здібностей, як прийняття рішень, прийняття на себе обов'язків, відповідно до своїх здібностей, тощо.



Психічно здорова людина насолоджується як роботою, так і відпочинком

Різні види інтересів привертають увагу психічно здорової людини. Це дає їй різноманітність і щастя в житті. Вона виконує свої щоденні обов'язки з витонченістю і балансом. Вона отримує задоволення від роботи і насолоджується відпочинком.

Дев’ять ознак психічно здорової людини

1. Психічно здорова людина може змінювати своє життя.

2. Вона має почуття особистої значущості, відчуває себе гідною і важливою.

3. Розв'язує свої проблеми у більшості власними зусиллями і самостійно приймає рішення.

4. У неї є почуття особистої безпеки, і вона відчуває себе в безпеці в групі, демонструє розуміння проблем і мотивів інших людей.

5. У психічно здорової людини є почуття відповідальності.

6. Вона може дати і прийняти любов.



Психічно здорова людина може дати і прийняти любов

7. Вона живе у світі реальності, а не фантазій.

8. Вона проявляє емоційну зрілість у своїй поведінці й розвиває здатність терпіти розчарування і неприємності у своїй повсякденній діяльності.

9. Психічно здорова людина має різні інтереси та в цілому живе збалансованим життям на роботі і поза нею.

Фото – Unplash.

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