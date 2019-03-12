Дев'ять шкідливих звичок, які зупиняють схуднення

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Дев'ять шкідливих звичок, які зупиняють схуднення
Дев'ять шкідливих звичок, які зупиняють схуднення / rd.com

У гонитві за ідеальною фігурою люди відмовляються від шкідливих продуктів, більше займаються спортом, п’ють більше води. Але ці старання марні, якщо ви робите звички, які затримують процес схуднення.

Дієтолог Альбіна Комісарова зазначає, що для ефективного зниження ваги потрібно забути про ці звички.

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1. Ви збільшуєте кількість перекусів

Якщо до цього ви їли 3 рази в день і відчували себе чудово, а тепер вирішили додати пару перекусів, то це збільшить калорійність раціону.

А якщо ви звикли перекушувати солодкими батончиками, йогуртом з цукром, глазурованим сирком, тоді ви лише наберете зайву вагу.

2. Чаювання та кавування

Часто на роботі п’єте чай чи каву? А ще окрім того додаєте цукор, вершки та солодощі. Це гальмує процес схуднення. Пийте каву без цукру, можете додати молоко, до чаю – лимон. А замість солодощів – наріжте фруктів.

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3. Ви п’єте солодкі напої

Особливо влітку. Вони містять велику кількість цукру. Замість них обирайте воду або ж натуральні морси без цукру.

4. Ви не плануєте

Навчіться планувати, що ви з’їсте за 1,5 години перед тренуванням та після. Запасайтеся заздалегідь батончиками із сухофруктів.

5. Обираєте знежирені продукти

Вони не мають жодної користі, погано насичують та містять стабілізатори та загусники. Краще обирайте продукт з більшою жирністю.

Ви обираєте знежирені продукти
Ви обираєте знежирені продукти

6. Відсутність вечері

Або ж ви просто після 18:00 не їсте. Таким чином ви зможете схуднути, але результат не буде довготривалим. Пам’ятайте: вечеряти необхідно за 3 години до сну. При цьому уникайте вживання жирних продуктів.

7. Ви не фокусуєтеся на збалансуванні раціону

Всім нам хочеться швидкого результату і щоб нічого не робити. На жаль, виробники цим користуються і фрази "без глютену", "протеїновий", "без лактози" прирівнюють до зниження ваги. Немає ніякого чарівного унікального способу і особливих продуктів.

Ви обираєте продукти без глютену
Ви обираєте продукти без глютену

8. Підміна понять

Батончики та торт на фруктозі не означає, що вони містять менше калорій.

9. Відпрацювання їжі спортом

Якщо ваше мислення побудовано за принципом: "З'їм торт, а завтра відпрацюю", успіху не буде.

Схуднення на 80% залежить від харчування, спорт нам потрібен для здоров'я і щоб зміцнити м'язову масу і збільшити основний обмін речовин, а значить, зберегти результат.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Краса
Джерело: 24 Канал
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