Деякі пацієнти не можуть побороти коронавірус близько 2 місяців

Лікарі з Китаю та Італії повідомили про пацієнтів, які мають позитивні результати тестів на коронавірус впродовж декількох місяців. При цьому жодних симптомів хвороби у них немає. Ймовірно, така реакція організму пов'язана зі слабкою імунною системою.

Лікарі з китайського Уханя, звідки почалося поширення COVID-19, повідомили про пацієнтів, у яких вірус не виводиться з організму. Попри те, що пацієнти не виявляють жодних симптомів хвороби, тести показують наявність інфекції в організмі. Про це пише видання Japan Times.

Читайте також: Розрахували точні дати закінчення пандемії COVID-19 в Україні та інших країнах

Хворі можуть бути носіями вірусу понад 2 місяці

За словами фахівців, кожен з цих пацієнтів в певний момент отримав негативні аналізи на коронавірус, однак додаткові тести через 50-70 днів знову були позитивними.

Щоб уникнути поширення хвороби, таких пацієнтів залишають на самоізоляції. Їх психологічний стан дуже важкий: вони втомилися від ізоляції та втрачають надію на майбутнє.



Такі пацієнти змушені перебувати на тривалій самоізоляції / Фото Unsplash

Повторні тести на COVID-19 постійно виявляють інфекцію в організму

Схожий випадок виявили і в Італії, пише Corriere Della Sera. 23-річна модель Бьянка Доброю є носієм коронавірусу вже два місяці. Дівчину вперше госпіталізували з COVID-19 28 лютого, але через кілька днів відправили на домашній карантин, оскільки її хвороба проходила в легкій формі.

З 10 березня у дівчини немає жодних симптомів, проте вже шостий тест на коронавірус є позитивним, тому їй доводиться перебувати в ізоляції.

Цікаво! Ймовірність повторного зараження невелика, оскільки такі незвичайні пацієнти весь час перебували під спостереженнями та не контактували ні з ким, крім медичного персоналу.

Можливо, коронавірус затримується в організмі людей зі слабкою імунною системою. Аналогічним чином деколи відбувається з іншими інфікуваннями, наприклад, грипом і норовірусами.

Хай там що, головне питання зараз заразні пацієнти, в організмі яких інфекція затрималася так надовго. Від цього залежить, як буде йти для них процес пом'якшення карантину.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.