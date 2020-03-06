Дезінфекція метро, антисептики в аптеках: що робитиме Київ для боротьби з коронавірусом

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення про введення додаткових заходів для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Окремий прийом для пацієнтів

У медзакладах мають забезпечити окремий прийом пацієнтів із ознаками ГРВІ, пневмонії, а також відбір біологічного матеріалу від хворих на респіраторні захворювання.

Запас противірусних препаратів

Лікарні мають забезпечити запасом противірусних препаратів, рекомендованих для лікування нового коронавірусу, дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту.

В аптеках мають бути необхідні препарати

В аптеках має бути достатня кількість противірусних, лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу і ГРВІ та засобів індивідуального захисту.

Громадський транспорт і зупинки мають проходити дезінфекцію

Департамент транспортної інфраструктури, Київський метрополітен, Київпастранс мають посилити дезінфекційні заходи на зупинках транспорту, у приміщеннях станцій метрополітену та у самому транспорті. Також працівників мають забезпечити засобами індивідуального захисту, антисептиками і масками, та щоденно контролювати стан їхнього здоров’я.

Дезінфекція у місцях масового перебування людей

Мають посилити режим дезінфекції на вокзалах, у закладах торгівлі, культури, торговельно-розважальних закладах, кінотеатрах тощо. Працівникам закладів керівники мають забезпечити умови для дотримання правил особистої гігієни і провести навчання щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Обмеження проведення культурно-масових заходів в закритих приміщеннях

У київських університетах мають обмежити проведення культурно-масових заходів в закритих приміщеннях, в тому числі у гуртожитках.

У разі виявлення симптомів коронавірусу кияни мають звернутися за гарячою лінією "Порада лікаря за телефоном" за номерами: 15−83 зі стаціонарного та 044−235−01−01 — із мобільного.

Додамо, як інформують у МОЗ, по всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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