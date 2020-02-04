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Дезінфекційні камери і охорона Росгвардії: що відомо про російську карантинну зону у Сибіру

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Російська карантинна зона у Сибіру / sibreal.org

РФ створить у Сибіру карантинну зону для росіян та іноземців, евакуйованих з китайської провінції Хубей через спалах коронавірусу. Евакуйованих з Китаю росіян відвезуть до Сибіру під пильним наглядом Росгвардії.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на керівника Росспоживнагляду Ганну Попову, яка приїхала у вівторок до Тюмені.

До теми: Росія депортуватиме іноземців, у яких підтвердили китайський коронавірус: що про це відомо

Два периметри огорожі і охорона Росгвардії виставлені навколо реабілітаційного центру, де будуть розташовані евакуйовані з Китаю. В установі є умови для дотримання режиму і дезінфекційні камери. Усім евакуйованим потрібно прожити у центрі 2 тижні.

Після прибуття пасажири пройдуть додатковий огляд на льотному полі, а також митний і прикордонний контроль, "щоб не було зайвих контактів".

Що відомо про заходи безпеки у Росії через спалах коронавірусу

Уряд Російської Федерації вирішив дозволити депортацію іноземців, у яких підтвердили смертельний коронавірус з Китаю. Крім того, затверджено план боротьби з поширенням інфекції на території Росії.

Документ включає китайський коронавірус до переліку захворювань, які становлять небезпеку для російського суспільства. Глава російського уряду запевнив, що ситуація знаходиться під контролем і у Росії є усі необхідні для боротьби з вірусом.

Відзначимо, що раніше у Росії підтвердили два випадки зараження китайським коронавірусом у Забайкальському краї і в Тюменській області. Обидва хворих – громадяни з Китаю. Окрім того, РФ закрила сухопутний кордон із Китаєм.

Також з 1 лютого закрито авіасполучення Росії з Китаєм, крім рейсів "Аерофлоту" у Пекін, Шанхай, Гонконг і Гуанчжоу, а також регулярних рейсів китайських авіаліній у московський аеропорт Шереметьєво.


Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Северин Трач
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Новини Росії Коронавірус 2020 Китай
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