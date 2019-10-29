У чому різниця між діабетом 1 і 2 типу

Діабет типу 1 і 2 виникає, коли організм не може належним чином сприймати та переробляти глюкозу. Цукор, а саме глюкоза, накопичується в крові та не потрапляє до необхідних клітин, що може призвести до серйозних ускладнень.

Діабет типу 1 зазвичай з’являється спочатку у дітей та підлітків, але може виникнути й у людей старшого віку. Діабет типу 2 частіше з’являється у віці людей, але багато дітей зараз починають його розвивати, повідомляє MedicalNewsToday.

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Обидва типи діабету можуть призвести до таких ускладнень, як: серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, зниження зору, неврологічні стани та пошкодження судин та органів.

Чим відрізняється діабет 1 і 2 типу

Цукровий діабет першого типу

Вчені вважають, що імунна система помилково атакує бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін. Вони не знають, що саме викликає таку реакцію, але дитячі інфекції можуть відігравати важливу роль.

Імунна система руйнує ці клітини, а це означає, що організм більше не може виробляти достатню кількість інсуліну для регулювання рівня глюкози в крові. Людині з діабетом 1 типу потрібно буде використовувати інсулін з моменту встановлення діагнозу до кінця життя.

Діабет 1 типу часто вражає дітей та молодих людей, проте він може виникнути й в дорослому житті.

Фактори ризику діабету 1 типу:

хтось в сім'ї хворіє або хворів на діабет 1 типу;

генетичні особливості при народженні;

деякі медичні стани, такі як муковісцидоз або гемохроматоз;

можливо, існує вплив деяких інфекцій або вірусів, наприклад, свинки або цитомегаловірусу краснухи;



В чому різниця між діабетом першого і другого типу

Цукровий діабет другого типу

При цукровому діабеті 2 типу клітини організму починають протистояти інсуліну, внаслідок чого організм перестає виробляти достатню кількість цього гормону та не може ефективно використовувати глюкозу. Через це глюкоза не може потрапити в клітини та накопичується в крові.

Переважно він виникає у тих людей, які часто мають високий рівень глюкози у крові. Коли клітини організму надмірно піддаються впливу інсуліну, то стають менш чуйними до нього або навіть не реагують взагалі.

Якщо виявити хворобу на ранніх стадіях, можна сповільнити захворювання або уникнути симптомів завдяки медикаментозному лікуванню, дієті та фізичним вправам. На ранніх стадіях людині з діабетом 2 типу не потрібен додатковий інсулін.

Фактори ризику діабету 2 типу:

є член сім'ї з діабетом 2 типу;

ожиріння;

куріння;

дотримання нездорової дієти;

відсутність фізичних вправ;

використання деяких лікарських засобів, враховуючи деякі протизапальні засоби та ліки проти ВІЛ;

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