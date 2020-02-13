Діабет і генетика: виявили новий ДНК код

Деякі люди мають підвищені ризики розвитку цукрового діабету першого типу через успадкування певних генів.

Вивчаючи молекулярні фактори ризику розвитку аутоімунних захворювань, група вчених з США виявила, що порушення в послідовності ДНК можуть підвищувати ризики діабету, пише EurekAlert.

Читайте також: Встановили нову причину проблем із зором

Експерименти на гризунах свідчать, що зміни в послідовності ДНК можуть провокувати неправильне згортання хромосом, що позначається на регуляції генів, пов'язаних з розвитком діабету першого типу.

Порушення згортання ДНК було виявлено в Т-лімфоцитах. В кінцевому підсумку це провокувало у гризунів розвиток хвороби.

Примітно, що неправильне згортання відбувалося у мишей до того, як в організмі розвивався діабет.

Ми вперше спостерігали, що неправильне згортання ДНК може провокувати діабет. Розуміння цього процесу допоможе створити основу для розробки лікування, щоб повернути назад зміни в послідовності ДНК,

– зазначили автори.

Молекулярні фактори були досі не достатньо вивченими в контексті зв'язку генетики і аутоімунних захворювань, яких на сьогодні налічують понад 80 видів. Автори підкреслюють, що необхідні подальші дослідження цього взаємозв'язку, проте вже зараз їх робота стала важливим кроком у визначенні нових ризиків розвитку цукрового діабету першого типу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.