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Діабет і генетика: виявили новий ДНК код

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Зв'язок діабету з генетичнимии особливостями / Unsplash

Деякі люди мають підвищені ризики розвитку цукрового діабету першого типу через успадкування певних генів.

Вивчаючи молекулярні фактори ризику розвитку аутоімунних захворювань, група вчених з США виявила, що порушення в послідовності ДНК можуть підвищувати ризики діабету, пише EurekAlert.

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Експерименти на гризунах свідчать, що зміни в послідовності ДНК можуть провокувати неправильне згортання хромосом, що позначається на регуляції генів, пов'язаних з розвитком діабету першого типу.

Порушення згортання ДНК було виявлено в Т-лімфоцитах. В кінцевому підсумку це провокувало у гризунів розвиток хвороби.

Примітно, що неправильне згортання відбувалося у мишей до того, як в організмі розвивався діабет.

Ми вперше спостерігали, що неправильне згортання ДНК може провокувати діабет. Розуміння цього процесу допоможе створити основу для розробки лікування, щоб повернути назад зміни в послідовності ДНК,
– зазначили автори.

Молекулярні фактори були досі не достатньо вивченими в контексті зв'язку генетики і аутоімунних захворювань, яких на сьогодні налічують понад 80 видів. Автори підкреслюють, що необхідні подальші дослідження цього взаємозв'язку, проте вже зараз їх робота стала важливим кроком у визначенні нових ризиків розвитку цукрового діабету першого типу.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я ДНК Діабет
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