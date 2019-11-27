Як розпізнати діабет у дитини та що робити

На жаль, це захворювання неможливо вилікувати. Проте завдяки терапії дитина може жити повноцінним життям.

Про симптоми дитячого діабету та тонкощі лікування розповіла лікарка Катерина Олесь.

Важливо: Цукровий діабет: як виявити, групи ризику та профілактика

Симптоми, які можуть вказувати на діабет в дитячому віці

Симптоми діабету 1 типу у дітей:

Часте сечовипускання: підгузки більш наповнені, ніж зазвичай, а доросліша дитина може знову почати мочитися в ліжко.

Помічається постійна спрага. Дитина постійно просить пити не зважаючи на ті умови, в яких вона перебуває.

Втрата ваги.

Симптоми до діабету 2 типу схожі до вищеперерахованих, проте значно виразніші. Ще до них додається млявість та сонливість.

Якщо ви помітили будь-які зміни у здоров'ї дитини, необхідно одразу звернутись до лікаря.



Бажано, аби дитина носила браслет для діабетиків

Пам'ятка для батьків: якщо дитина діабетик

Діти, які хворіють на діабет 1 типу повинні щодня приймати інсулін. На жаль, цього препарату немає у вигляді таблеток чи сиропів, але підступність у тому, що його не достатньо давати один раз в день. Тому, аби не колоти дитину кілька разів на добу, існують інсулінові помпи. Цей пристрій кріпиться під шкіру людини та доставляє інсулін в організм завдяки крихітній голці.

Цукор в крові повинен знаходитись в правильному діапазоні, тому обов'язково мати вдома глюкометр, аби знати його рівень. Він змінюється залежно від віку, часу доби, емоційного стану, фізичної активності та наявності супутніх захворювань.

Для контролю захворювання необхідно тричі на місяць здавати аналіз, адже він показує, чи не варто скоригувати дози препаратів.

Потрібно контролювати, що і в яких дозах їсть дитина, і в жодному випадку вона не має залишатися голодною.

Бажано придбати дитині спеціальний браслет, аби її стан здоров'я був поміченим у випадку якоїсь надзвичайної ситуації.

Деякі люди вважають, що головне – аби рівень цукру не підіймався. Проте дуже важливо, аби він і не падав, адже тоді може виникнути такий страшний стан, як гіпоглікемія.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.