Діабет залежить не лише від інсуліну, а й від проблем з печінкою

Дисбаланс інсуліну – не єдина причина діабету. У людей з ожирінням діабет може розвиватися через жирову дистрофію печінки.

Дослідження свідчать, що хвороба може розвиватися навіть без інсулінорезистентності. Група людей з надмірною вагою тіла могли мати інсулін в нормі, але причиною хвороби послугувало накопичення жиру в печінці.

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Рівень цукру в крові регулюється двома гормонами: інсуліном, який знижує рівень глюкози в крові і глюкагоном, який його підвищує. Під впливом цих гормонів печінка відіграє важливу роль в регулюванні рівня глюкози шляхом її виробництва і перерозподілу.

Аби пояснити зв’язок між мітохондріями клітин печінки, ожирінням і діабетом, вчені зосередили свої дослідження на білку OPA1, який підтримує структуру мітохондрій. Для цього вони відключили його у мишей і прослідкували за наслідками.

Дослідження показало, що без OPA1 печінка втрачала здібність виробляти глюкозу всього за кілька тижнів.



Жирова дистрофія печінки небезпечне захворювання

Згодом вчені вирішили спостерігати за здоровими мишами та виявили, що печінка виробляла глюкозу не залежно від гормональних факторів. При надлишку жиру в печінці таке виробництво глюкози може призвести до діабету.

Висновки дослідження пояснюють розвиток цукрового діабету другого типу з жировою дистрофією печінки окрім очевидного дисбалансу інсуліну.