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Діабетична нейропатія: чому виникає, симптоми та як лікувати

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Діабетична нейропатія: що це, як лікувати, народні методи, симптоми / unsplash.com

Діабетична нейропатія – ураження периферичної нервової системи, що є одним з найчастіших ускладнень цукрового діабету. Та служить основним фактором розвитку діабетичної стопи.

Вже на момент постановки діагнозу цукровий діабет 2 типу клінічні ознаки нейропатії виявляються у 10% пацієнтів, а через 5-10 років – у 50%, розповіла лікар-ендокринолог Поліна Фукаляк. 

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Наявність діабетичної нейропатії, особливо з ураженням вегетативних волокон, у хворих на цукровий діабет підвищує ризик смерті.

Чому виникає діабетична нейропатія?

Ключову роль відіграє гіперглікемія. Гіперглікемія (високий рівень цукру в крові) може призводити до пошкодження нервової тканини шляхом різних механізмів. На розвиток діабетичної нейропатії може впливати й гіпоглікемія (низький рівень цукру в крові).

Хронічна дистальна сенсомоторна поліневропатія – найчастіша форма діабетичної нейропатії, переважно вражає аксони нервових волокон.

Симптоми діабетичної нейропатії

Симптоматика починається з нижніх кінцівок. З'являється больова і температурна чутливість. Часто відзначається і розвиток вегетативної нейропатії, що проявляється, зокрема, сухістю шкіри, набряком та зниженням температури стоп.

Меншою мірою і на пізніх етапах страждають великі волокна, які забезпечують чутливість, і в набагато меншому ступені – рухові волокна. Тому слабкість і атрофія м'язів у більшості хворих відсутні або бувають виражені слабо.

 
Діабетична нейропатія – симптоми
Всі симптоми спостерігаються в ногах:
Біль;
Оніміння; 
Відчуття холоду; 
Поколювання, які можуть проявлятися спонтанно або при дотику;
Сухість шкіри;
Набряк.

Біль може бути пекучим, ріжучим, який розриває, пронизує, рідше – тупий. Часто він виникає в спокої та посилюється в нічний час, порушуючи сон. Шкіра починає дуже сильно боліти. У типових випадках хворий не може переносити навіть дотику вовняної ковдри і звичайної постільної білизни.

Все про діабет
Все про діабет \ інфографіка Здоров'я 24

Діагностика полягає в ретельному обстежені, неврологічному огляді, проведенні електронейроміографії. При необхідності проводиться ЕКГ, УЗД черевної порожнини, гастроскопія.

Лікування діабетичної нейропатії

Лікування полягає в адекватному підборі діабетичних препаратів. Численні дослідження, проведені в останні роки довели, що досягнення оптимального рівня глюкози в крові протягом доби перешкоджає розвитку діабетичної нейропатії. Невролог призначає найчастіше симптоматичну терапію, в яку включається комплекс вітамінів групи В, альфа-ліпоєва кислота, добре зарекомендували при нейропатичнному болі габапентин, трициклічні антидепресанти.

Лікування діабетичної нейропатії народними методами

Немає жодного методу нетрадиційної медицини, які підтвердили свою ефективність у лікуванні діабетичної нейропатії. Закликаємо вас не експериментувати й не використовувати народну медицину для цього, це може мати дуже негативні наслідки, тому що захворювання може призвести до смерті. Якщо вам рекомендують використовувати якийсь альтернативний метод, то робіть це тільки з дозволу лікаря і паралельно з традиційним лікуванням. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Діабет
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