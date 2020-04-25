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Діагностика COVID-19: український виробник передасть ще 250 тисяч ПЛР-тестів у регіони

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Український виробник передасть ще 250 тисяч ПЛР-тестів у регіони
Український виробник передасть ще 250 тисяч ПЛР-тестів у регіони / Getty Images

МОЗ спрямує до регіонів України ще 250 тисяч ПЛР-тестів для визначення наявності коронавірусу в пацієнтів.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише Здоров'я 24.

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Так, в Україні вже почалося постачання ПЛР-систем українського виробника. Першу поставку двох тисяч ПЛР-систем підприємство "Укргентех" здійснило 24 квітня. Одна ПЛР-система налічує майже 100 тестів.

Сьогодні (25 квітня) – ще тисяча, тобто ще 100 тисяч тестів, завтра (26 квітня) передбачається ще 150 тисяч тестів. Вони відразу їдуть до регіонів, і відразу починається відповідний процес тестування людей, які цього потребують,
– сказав очільник МОЗ.

Крім того, Степанов розповів, що Міністерство фінансів виділило Інституту молекулярної біології і генетики НАН України кошти "на наукові дослідження і можливість виготовлення та тестування ПЛР-систем". 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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