Діагностика COVID-19: український виробник передасть ще 250 тисяч ПЛР-тестів у регіони

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише Здоров'я 24.

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Так, в Україні вже почалося постачання ПЛР-систем українського виробника. Першу поставку двох тисяч ПЛР-систем підприємство "Укргентех" здійснило 24 квітня. Одна ПЛР-система налічує майже 100 тестів.

Сьогодні (25 квітня) – ще тисяча, тобто ще 100 тисяч тестів, завтра (26 квітня) передбачається ще 150 тисяч тестів. Вони відразу їдуть до регіонів, і відразу починається відповідний процес тестування людей, які цього потребують,

– сказав очільник МОЗ.

Крім того, Степанов розповів, що Міністерство фінансів виділило Інституту молекулярної біології і генетики НАН України кошти "на наукові дослідження і можливість виготовлення та тестування ПЛР-систем".