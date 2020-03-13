Діагностика коронавірусу не дуже ефективна, тому результати тестів можуть бути хибними: експерт

Поки що людство не має на 100% ефективного методу діагностики коронавірусу, тому результати можуть бути помилковими. Відтак, багато лабораторій нині працюють над тим, аби виправити це.

Про це заявив директор інституту біохімії імені О.В. Палладіна Сергій Комісаренко в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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Річ у тім, що ідеальної діагностики, яка б давала швидкий і точний результат на коронавірус, поки що не існує. Сергій Комісаренко заявив, що багато лабораторій працюють над створенням ефективної діагностики Covid-19.

За словами Комісаренка, недоліки теперішньої діагностики цього штаму коронавірусу в тому, що результати можуть бути як і хибнонегативними, так і хибнопозитивними. У зв'язку з цим, хвору людину можуть відпустити додому, а здорову залишити лікуватись.

Разом з тим, Комісаренко підтримав введення карантину в Україні. На його думку, передчасні заходи можуть вберегти життя багатьох людей.

Коли стоять на кону смерть людей, життя людей – не повинно бути особливих вагань, запровадити карантин чи ні. Тому я повністю підтримую запровадження карантину в Україні,

– заявив він.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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