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Діагностика коронавірусу не дуже ефективна, тому результати тестів можуть бути хибними: експерт

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Недоліки діагностики коронавірусу / Право на владу

Поки що людство не має на 100% ефективного методу діагностики коронавірусу, тому результати можуть бути помилковими. Відтак, багато лабораторій нині працюють над тим, аби виправити це.

Про це заявив директор інституту біохімії імені О.В. Палладіна Сергій Комісаренко в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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Річ у тім, що ідеальної діагностики, яка б давала швидкий і точний результат на коронавірус, поки що не існує. Сергій Комісаренко заявив, що багато лабораторій працюють над створенням ефективної діагностики Covid-19.

За словами Комісаренка, недоліки теперішньої діагностики цього штаму коронавірусу в тому, що результати можуть бути як і хибнонегативними, так і хибнопозитивними. У зв'язку з цим, хвору людину можуть відпустити додому, а здорову залишити лікуватись. 

Разом з тим, Комісаренко підтримав введення карантину в Україні. На його думку, передчасні заходи можуть вберегти життя багатьох людей.

Коли стоять на кону смерть людей, життя людей – не повинно бути особливих вагань, запровадити карантин чи ні. Тому я повністю підтримую запровадження карантину в Україні,
– заявив він.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус в Італії: від хвороби померли понад тисяча людей
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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Лікування Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Карантин в Україні 2020
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