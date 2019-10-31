Студентка з України розробила новий метод діагностики раку

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Діагностика раку – студентка з України розробила новий метод
Ольга Харасахал

Учениця Малої академії наук України Ольга Харасахал представила метод виявлення метастаз на ранніх стадіях онкозахворювань, за що отримала “золото” на одному з найбільших світових конкурсів наукових проєктів.

У прес-службі Міністерства освіти і науки розповіли, що двоє учнів Малої академії наук України завоювали дві медалі на Міжнародному конкурсі наукових проєктів Mostratec-2019.

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Ольга Харасахал отримала золоту медаль і особливу відзнаку світової спільноти "Вільна наука" за розробку нового методу виявлення метастаз меланоми на ранніх стадіях за аналізом крові.

 
Меланома – що це?
Меланома – це один з найнебезпечніших видів раку, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи.
Злоякісна пухлина переважно локалізується в шкірі, значно рідше в сітківці ока, на слизових оболонках.
За даними ВООЗ, щорічно у всьому світі реєструється приблизно 48 000 смертей, пов'язаних з меланомою.

Проєкт уже працює в онкодиспансері в Маріуполі, звідки дівчина родом.

"Я присвятила свою наукову роботу меланомі — раку шкіри. Маріуполь — приморське місто, у нас багато людей відпочивають на пляжі та не знають міри в цьому. Сонячний опік, який людина отримала у 13 років, може бути причиною меланоми в 60", — розповіла Ольга в інтерв’ю виданню "Освіторія".

Конструкція апарату і принцип його роботи не нові. Але метод діагностики, який запропонувала Ольга, принципово відрізняється від попередніх тим, що дає можливість за аналізом крові виявити початок процесу утворення метастазів при меланомі і спрогнозувати розвиток хвороби.


Меланома – найбільш злоякісний вид пухлини

Окрім дослідження проблем раку, Ольга працює волонтеркою в госпіталі, з 14 років допомагала воїнам АТО в Маріуполі, була переможницею світового конкурсу INTEL ISEF.

Інший український учасник — Дмитро Соломянюк — отримав бронзову медаль, запропонувавши унікальний метод боротьби з пластиковими відходами та звалищами.


Дмитро Соломянюк та Ольга Харасахал

Mostratec — один із найбільших світових конкурсів наукових проєктів. Цього року він відбувся в Ново-Амбургу (Бразилія). У конкурсі беруть участь 35 країн світу в 15 номінаціях. Він має дуже строгу систему рецензії та відбору учасників. Україна вперше приєдналася до конкурсу й отримала дві нагороди.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Онкозахворювання
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