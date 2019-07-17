Діарея після антибіотиків: чому виникає та як побороти

Причин для розвитку діареї багато. Сучасна медицина неможлива без застосування антибіотиків. Вони, безумовно, потрібні. Але тільки для грамотного використання за показаннями. Іноді, антибіотики є причиною розвитку діареї.

Про причини діареї після антибіотиків та як її лікувати розповіла лікар-терапевт Галина Аксьонова.

Читайте також: Діарея: що це, дієта та харчування

Чому виникає діарея після застосування антибіотиків?

Виникає після застосування антибіотиків певних груп (найчастіше, пеніцилінів – до 25% випадків);

Обумовлена ​​дією токсинів А і В (А – в основному) бактерії c.defficile;

Також називається псевдомембранозний коліт, виникає через зміни тканин кишечника.



Діарею від антибіотиків потрібно лікувати

Як зрозуміти, що діарея через антибіотики?

Діарея починається відразу після прийому антибіотиків; з'являється кров і слиз в калі, кал не має форми; В аналізі калу є токсини А і В; Знаходять характерні зміни в кишечнику при проведенні КТ/колоноскопії; У разі, якщо токсини не знайдені, мова йде або про інші патології, або про занадто великі дози антибіотика і загибель більшої частини нормофлори.

Що робити?

Звернутися до лікаря;

Здати аналізи крові й калу; при необхідності, виконати додаткові обстеження;

Виконувати призначену лікарем схему лікування.

Висновок: не завжди діарея-ознака отруєння, ротавірусної чи іншої інфекції. Не завжди це ознака органічної патології.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.