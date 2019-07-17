Діарея після антибіотиків: чому виникає та як побороти

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Діарея від антибіотиків
Діарея від антибіотиків / pixabay.com

Причин для розвитку діареї багато. Сучасна медицина неможлива без застосування антибіотиків. Вони, безумовно, потрібні. Але тільки для грамотного використання за показаннями. Іноді, антибіотики є причиною розвитку діареї.

Про причини діареї після антибіотиків та як її лікувати розповіла лікар-терапевт Галина Аксьонова. 

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Чому виникає діарея після застосування антибіотиків? 

  • Виникає після застосування антибіотиків певних груп (найчастіше, пеніцилінів – до 25% випадків);
  • Обумовлена ​​дією токсинів А і В (А – в основному) бактерії c.defficile;
  • Також називається псевдомембранозний коліт, виникає через зміни тканин кишечника.

Діарею від антибіотиків потрібно лікувати
Діарею від антибіотиків потрібно лікувати

Як зрозуміти, що діарея через антибіотики?

  1. Діарея починається відразу після прийому антибіотиків; з'являється кров і слиз в калі, кал не має форми;
  2. В аналізі калу є токсини А і В;
  3. Знаходять характерні зміни в кишечнику при проведенні КТ/колоноскопії;
  4. У разі, якщо токсини не знайдені, мова йде або про інші патології, або про занадто великі дози антибіотика і загибель більшої частини нормофлори.

Що робити?

  • Звернутися до лікаря;
  • Здати аналізи крові й калу; при необхідності, виконати додаткові обстеження;
  • Виконувати призначену лікарем схему лікування.

Висновок: не завжди діарея-ознака отруєння, ротавірусної чи іншої інфекції. Не завжди це ознака органічної патології. 

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Здорове харчування Ліки Шлунково-кишковий тракт
Джерело: Здоров'я 24
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