Діарея після антибіотиків: чому виникає та як побороти
Причин для розвитку діареї багато. Сучасна медицина неможлива без застосування антибіотиків. Вони, безумовно, потрібні. Але тільки для грамотного використання за показаннями. Іноді, антибіотики є причиною розвитку діареї.
Про причини діареї після антибіотиків та як її лікувати розповіла лікар-терапевт Галина Аксьонова.
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Чому виникає діарея після застосування антибіотиків?
- Виникає після застосування антибіотиків певних груп (найчастіше, пеніцилінів – до 25% випадків);
- Обумовлена дією токсинів А і В (А – в основному) бактерії c.defficile;
- Також називається псевдомембранозний коліт, виникає через зміни тканин кишечника.
Діарею від антибіотиків потрібно лікувати
Як зрозуміти, що діарея через антибіотики?
- Діарея починається відразу після прийому антибіотиків; з'являється кров і слиз в калі, кал не має форми;
- В аналізі калу є токсини А і В;
- Знаходять характерні зміни в кишечнику при проведенні КТ/колоноскопії;
- У разі, якщо токсини не знайдені, мова йде або про інші патології, або про занадто великі дози антибіотика і загибель більшої частини нормофлори.
Що робити?
- Звернутися до лікаря;
- Здати аналізи крові й калу; при необхідності, виконати додаткові обстеження;
- Виконувати призначену лікарем схему лікування.
Висновок: не завжди діарея-ознака отруєння, ротавірусної чи іншої інфекції. Не завжди це ознака органічної патології.
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Джерело: Здоров'я 24
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