Діарея: що це, дієта та харчування

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Діарея: харчування, дієта
Діарея: харчування, дієта / carolinadigestive.com

Діарея – це порушення у роботі кишківника. Воно супроводжується спонтанними і частими виділеннями рідкого випорожнення і, як правило, зневодненням організму.

Діарея може супроводжуватися такими симптомами – спазматичні болі в животі, екстрені позиви і нетримання. Розрізняють три типи діареї гостра водяниста, гостра кривава, стійка діарея, виділяють ще хронічну (вона триває понад місяць).

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Діарею може спричинити харчове отруєння, бактеріальна або вірусна інфекція, пише дієтолог Катерина Павлова. Серед причин ще виділяють отруєння нітратами (привіт молоді овочі та фрукти), захворювання органів шлунково-кишкового тракту, передозування препаратів.

При діареї звичний режим харчування варто відкласти на певний час, щоб не спровокувати продовження цього стану.

Дієта при діареї у дорослих: правила

1. Обов'язково п'ємо багато води, можна після кожного нападу проносу. Воду трохи підсолювати.
2. Їмо продукти, що мають закріплювальну дію – рис, сухарики з цільнозернового хліба.
3. М'ясо, риба і м'ясні бульйони можна в невеликих кількостях, тільки в тому випадку, якщо ви їх хочете.

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4. Варто виключити з раціону повністю овочі та фрукти у свіжому вигляді. Можна лише запечені, відварені, тушковані.
5. Під час гострого перебігу не вживайте будь-які молочні продукти.
6. Можна їсти продукти, які містять калій – квасоля, картопля в мундирі, гарбуз, тощо.
7. Горіхи, кава і чай, газовані напої виключити повністю на весь період діареї.

Харчування дітей та літніх людей при діареї

Для них діарея може мати небезпечні наслідки. При цьому стані може швидко настати зневоднення.

Харчування дітей при діареї
Харчування дітей при діареї

 
Лікар Катерина Павлова
“Якщо пронос 4-5 разів на добу і більше, ви бачите, що дитина має апатію, вона мало п'є і з рота є запах ацетону – терміново викликайте швидку і в стаціонар”

Якщо стан стабільний, запаху ацетону немає — даємо постійно воду.

Принципи харчування такі ж, як і у дорослих. Якщо дитина на грудному вигодовуванні, то потрібно продовжувати годувати своїм молоком.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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