Дифтерія: шляхи зараження, перші симптоми, профілактика та лікування хвороби
У 90-их роках в Україні, як і в інших державах пострадянського простору, почало поширюватися важке інфекційне захворювання – дифтерія. Свого піку недуга досягла 1995 року. За сім років хворобу підхопило близько 20 тисяч людей, з них майже 700 померли. Причина – низький рівень вакцинації серед дорослих.
Що відомо про дифтерію?
Сирійська хвороба, єгипетська недуга, смертельна виразка глотки – упродовж тисячоліть дифтерія тероризувала країни Сходу та Європи. Сьогодні з нею навчилися боротися за допомогою вакцини та антидоту. Але дифтерія і надалі становить велику небезпеку.
Важливо! Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
Чим небезпечна дифтерія та як вона передається? Токсин від дифтерії викликає накопичення мертвої тканини над горлом і мигдалинами, утруднюючи дихання та ковтання.
Хвороба поширюється через прямий фізичний контакт або через дихання, від кашлю або чхання заражених осіб. На вас чхнули в громадському транспорті? Можуть заразити. Носій бактерії кашлянув та взявся за бильця у під'їзді? Ситуація – аналогічна. Обійми, поцілунки – тим більше.
Хто першим дослідив дифтерію? Німецько-швейцарський патолог Теодор Альбрехт Едвін Клебс вперше описав бактерію, яка викликає дифтерію. Упродовж довгого часу зловісний мікроорганізм називали бактерією Клебса-Лоффлера.
Перші симптоми дифтерії:
Їх можна сплутати зі звичною ангіною: висока температура, загальна слабкість, наліт у горлі. Та за інкубаційний період – а це від трьох до десяти днів – маленька, але небезпечна паличковидна бактерія повільно й упевнено вражає горлянку та дихальні шляхи, знищує серцево-судинну й нервову системи, має негативний вплив на нирки.
Перші симптоми дифтерії / Скріншот з відео 24 каналу
Токсичне ураження серцево-судинної та нервової систем і вторинні інфекції також можуть мати летальні наслідки. Небезпечність захворювання характеризується високою смертністю, у 50 випадках із 1000.
Профілактика та лікування дифтерії
Як вберегти себе від недуги? Є лише один шлях – вакцинація. До речі, щеплення захистить не тільки від дифтерії, а й від паротиту і правця.
В Україні є спеціальний календар щеплень: першу дозу дитина отримує у два місяці, після того – у чотири і в шість, незабаром – у півторарічному віці. Потім пауза на чотири з половиною роки, остання доза до повноліття – у 16.
Календар профілактичних щеплень
А після 16 років кожні десять років дорослі повинні вакцинуватися. Тобто в 26, потім – у 36 і так доки є бажання. Вакцина від дифтерії в Україні безкоштовна для всіх.
Якщо людина все ж підхопила дифтерію, їй вводять антитоксин. Згодом проводять дезінтоксикацію організму, виписують антибіотики. Але ставки все одно високі. Можна поквитатися з життям, або ж отримати інвалідність – ледь чи не на все життя. Бо на кону – функціонування серцево-судинної та нервової систем, під загрозою серце і розум.
Скільки українців захворіли на дифтерію за останні роки? За сім останніх років в Україні на дифтерію захворіли чотири десятки людей. Торік кожен другий дорослий українець не зробив щеплення від дифтерії. А низький рівень вакцинації може призвести до епідемії.
Читайте також: Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Так, минулого року до лікарні на Чернігівщині спершу потрапив невакцинований одинадцятирічний хлопчик. А за кілька днів з дифтерією туди загриміла вся його родина. На щастя, в місцевій лікарні був антитоксин.
А от вже цього липня у Хмельницькому вперше за десять років госпіталізували 21-річну дівчину з дифтерією. Вона пропустила щеплення в шістнадцять. Антидоту в усій області не було. Тож дифтерія спровокувала у хмельничанки міокардит – запалення серцевого м'яза.
Тому обов'язково при перших же симптомах зверніться до лікарів – чим швидше діагностують дифтерію та почнуть лікування, тим менше шкоди вона завдасть організмові.