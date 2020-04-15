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Динаміка схожа: в ОП порівняли українську та іспанську модель поширення коронавірусу

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Коронавірус в Україні / theguardian.com

В Офісі Президента заявили, що початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. Там знову наголошують на важливості дотримання карантину.

Про це в ОП написали у своєму телеграм-каналі. У Зеленського вкотре попросили українців залишатися вдома.

Цікаво У теплих регіонах Іспанії поширення коронавірусу сповільнились

Іспанія зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто занедужав. Бережімо себе, залишаймося вдома – не дамо статися трагедії,
– закликали в Офісі Президента.

Порівняння Офісу Президента: дивіться відео

Зверніть увагу!  Станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 764 випадки коронавірусу. Від недуги, на жаль, померли 108 людей. Водночас 143 пацієнти одужали.

Що відомо про коронавірус в Іспанії

  • Уряд Іспанії заявив, що країна вже минула пік епідемії коронавірусу. Згідно з даними, її спад повинен початися у найближчі кілька днів.
  • Станом на 15 квітня в Іспанії понад 170 тисяч хворих на COVID-19, з них понад 18 тисяч людей померли.
  • Цікаво, що у цій країні кількість тих, хто одужали більша, ніж будь-де у світі – понад 67 тисяч людей.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Лікування Коронавірус COVID-19 Здоров'я Офіс Президента
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