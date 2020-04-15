Динаміка схожа: в ОП порівняли українську та іспанську модель поширення коронавірусу

В Офісі Президента заявили, що початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. Там знову наголошують на важливості дотримання карантину.

Про це в ОП написали у своєму телеграм-каналі. У Зеленського вкотре попросили українців залишатися вдома.

Цікаво У теплих регіонах Іспанії поширення коронавірусу сповільнились

Іспанія зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто занедужав. Бережімо себе, залишаймося вдома – не дамо статися трагедії,

– закликали в Офісі Президента.

Порівняння Офісу Президента: дивіться відео

Зверніть увагу! Станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 764 випадки коронавірусу. Від недуги, на жаль, померли 108 людей. Водночас 143 пацієнти одужали.

Що відомо про коронавірус в Іспанії