Динаміка схожа: в ОП порівняли українську та іспанську модель поширення коронавірусу
В Офісі Президента заявили, що початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. Там знову наголошують на важливості дотримання карантину.
Про це в ОП написали у своєму телеграм-каналі. У Зеленського вкотре попросили українців залишатися вдома.
Цікаво У теплих регіонах Іспанії поширення коронавірусу сповільнились
Іспанія зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто занедужав. Бережімо себе, залишаймося вдома – не дамо статися трагедії,
– закликали в Офісі Президента.
Порівняння Офісу Президента: дивіться відео
Зверніть увагу! Станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 764 випадки коронавірусу. Від недуги, на жаль, померли 108 людей. Водночас 143 пацієнти одужали.
Що відомо про коронавірус в Іспанії
- Уряд Іспанії заявив, що країна вже минула пік епідемії коронавірусу. Згідно з даними, її спад повинен початися у найближчі кілька днів.
- Станом на 15 квітня в Іспанії понад 170 тисяч хворих на COVID-19, з них понад 18 тисяч людей померли.
- Цікаво, що у цій країні кількість тих, хто одужали більша, ніж будь-де у світі – понад 67 тисяч людей.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 16:44 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
сьогодні , 14:17 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
сьогодні , 14:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 14 квітня: у світі майже 2 мільйони інфікованих
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Скільки було б в Україні інфікованих коронавірусом без карантину: пояснення Ляшкасьогодні , 09:38
-
10 тисяч хворих на COVID-19 до кінця квітня – це нормально, – Ляшкосьогодні , 11:22
-
Чому коронавірус по-різному впливає на людей: назвали п'ять факторівсьогодні , 14:10
-
ІФА-тести з'являться найближчим часом, – Ляшко про варіант виходу з карантинусьогодні , 10:34
-
В Україні від COVID-19 померли 7 лікарівсьогодні , 08:30
-
Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2 мільйони людей: карта онлайнсьогодні , 10:24
Пропозиції партнерів
Коментарі