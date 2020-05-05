Директор міської лікарні Глухова оголосив голодування: причина

На Сумщині директор міської лікарні Глухова Анатолій Кіяшко оголосив голодування. До таких радикальних дій вдався через недофінансування медзакладу, через яке забракло грошей на зарплату медикам.

Залагодити ситуацію із недостачею Кіяшко намагався останні півтора місяця, але безрезультатно. Тож від учора, 4 травня, він голодує. Відеозвернення директор лікарні опублікувала ТРК "Глухів" на своїй сторінці у фейсбук.

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Припинити протест медик обіцяє, як тільки працівникам Глухівської міської лікарні виплатять зароблені кошти.

Недостача сталась через помилку у звіті про пролікованих пацієнтів. Через це лікарня отримала від держави гроші не в повному обсязі, а лише на 3 місяці у сумі 867 тисяч гривень.

Дивіться відеозвернення Анатолія Кіяшка про недофінансування лікарні:

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