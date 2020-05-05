24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Директор міської лікарні Глухова оголосив голодування: причина

- Читать новость на русском
Директор міської лікарні Глухова оголосив голодування
Директор міської лікарні Глухова оголосив голодування / Скриншот з відео

На Сумщині директор міської лікарні Глухова Анатолій Кіяшко оголосив голодування. До таких радикальних дій вдався через недофінансування медзакладу, через яке забракло грошей на зарплату медикам.

Залагодити ситуацію із недостачею Кіяшко намагався останні півтора місяця, але безрезультатно. Тож від учора, 4 травня, він голодує. Відеозвернення директор лікарні опублікувала ТРК "Глухів" на своїй сторінці у фейсбук.

До слова За квітень ми отримали менше, ніж за березень, – медик швидкої про скандал зі зарплатами

Припинити протест медик обіцяє, як тільки працівникам Глухівської міської лікарні виплатять зароблені кошти.

Недостача сталась через помилку у звіті про пролікованих пацієнтів. Через це лікарня отримала від держави гроші не в повному обсязі, а лише на 3 місяці у сумі 867 тисяч гривень.

Дивіться відеозвернення Анатолія Кіяшка про недофінансування лікарні:

Що відомо про зарплати медиків під час COVID-19

  • Через спалах коронавірусу в Україні уряд пообіцяв доплати лікарям, які лікують хворих.
  • У березні медикам нарахували надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому вона була не такою значущою, як обіцяли.
  • Але вже у квітні лікарі мали отримати надбавку до всієї зарплати, яка враховує стаж. Відповідно вона мала б бути більшою, ніж березні.
  • Однак замість обіцяних доплат за квітень, деякі лікарі отримали навіть менші зарплати, ніж у попередні місяці. Через це у різних містах вийшли на протест.
Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Здоров'я Медицина Голодування Суми Гроші Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Зарплата
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда