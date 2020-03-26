Діти – це суперносії коронавірусу: пояснення вірусологині
Діти можуть переносити коронавірус безсимптомно, а відтак здатні заразити багатьох. Через те, що діти хворіють у легкій формі, батьки, як правило, не приводять дітей до лікаря. Через те, що діти є безсимптомними носіями вірусу, важливо обмежити спілкування дітей зі старшими людьми.
Про це повідомила вірусологиня і докторка наук Алла Мироненко, пише НВ.
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Щодо дорослих людей, то, як правило, в них інфекція майже завжди проявлена тими чи іншими симптомами.
Як виявити коронавірус? Спершу у людини починається лихоманка, яка супроводжується сухим кашлем. У 14% випадках інфекція може привести до пневмонії та проблем з диханням, а у 5% до важкого гострого респіраторного синдрому, ниркової недостатності та інших критичних станів.
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