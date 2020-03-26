Діти – це суперносії коронавірусу: пояснення вірусологині

Діти можуть переносити коронавірус безсимптомно, а відтак здатні заразити багатьох. Через те, що діти хворіють у легкій формі, батьки, як правило, не приводять дітей до лікаря. Через те, що діти є безсимптомними носіями вірусу, важливо обмежити спілкування дітей зі старшими людьми.

Про це повідомила вірусологиня і докторка наук Алла Мироненко, пише НВ.

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Алла Мироненко – віросологиня “Для цього вірусу, за даними китайських колег, такими суперносіями стають діти. Вони можуть бути інфіковані, але не мати клінічних проявів хвороби. Саме тому так важливо сьогодні критично скоротити спілкування дітей із дідусями і бабусями”.

Щодо дорослих людей, то, як правило, в них інфекція майже завжди проявлена тими чи іншими симптомами.

Як виявити коронавірус? Спершу у людини починається лихоманка, яка супроводжується сухим кашлем. У 14% випадках інфекція може привести до пневмонії та проблем з диханням, а у 5% до важкого гострого респіраторного синдрому, ниркової недостатності та інших критичних станів.

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