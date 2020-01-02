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Діти, які п'ють жирне молоко, мають менший ризик ожиріння: дослідження

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Яке молоко краще для дітей / Unsplash

Великий метааналіз продемонстрував, що діти, які пили незбиране молоко, мали на 40% менше шансів отримати ожиріння в порівнянні з тими дітьми, які пили молоко з меншою жирністю.

Під час огляду було проаналізовано 28 досліджень з семи країн, в ході яких вивчався зв'язок з вживанням коров'ячого молока та ожиріння, повідомляє Oxford Academic.

До теми: Що потрібно знати про коров'яче молоко – пояснення лікаря

В цілому у цих дослідженнях взяло участь 21 000 дітей, віком від 1 до 18 років. Жодне з них не продемонструвало того, що діти, які п'ють молоко з меншим відсотком жирності, мають менше шансів отримати надмірну вагу або ожиріння.

Натомість 18 з 28 досліджень показали, що ті, хто вживали незбиране молоко, мали менші ризики отримати зайву вагу.

Користь молока
Незбиране молоко може виявитись кориснішим для дітей / Фото: Unsplash

Отримані результати ставлять під сумні міжнародні норми та принципи харчування, адже дітям завжди рекомендують вживати коров'яче молоко з меншим відсотком жирності.

Вчені не можуть стверджувати, що саме незбиране молоко сприяє меншим ризикам ожиріння, але воно може бути пов'язане з іншими допоміжними факторами. Але щоб дізнатись точні причини, фахівцям необхідно провести велике рандомізоване дослідження.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Діти Дієти
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