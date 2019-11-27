Діти з ожирінням мають пошкоджений мозок

Ті діти, які страждають від ожиріння мають пошкодження гіпоталамуса – зони мозку, що відповідає за голод.

Бразильські вчені провели МРТ-сканування 120 дітей, які показали, що ожиріння взаємопов'язане з незворотним пошкодженням найважливіших зон мозку.

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У підлітків з великими обсягами зайвої ваги спостерігалися видимі ознаки руйнування в зонах мозку, що відповідають за контроль апетиту, емоцій і задоволення. МРТ-скани також продемонстрували ушкодження в областях, які важливі для швидкості мислення. Можливо саме тому діти з ожирінням частіше отримують погані оцінки. Про це повідомляє Science Daily.



Ожиріння небезпечне для дітей

Автори дослідження вважають, що постійний прийом їжі у таких дітей провокує запальну реакцію в мозку, через що організм починає вбивати здорові тканини. Крім того, при великих обсягах зайвої ваги відбувається надлишкове виробництво гормону голоду лептину, який ще більше посилює замкнуте коло ожиріння.

Автори дослідження з Університету Сан-Паулу в Бразилії вважають, що ожиріння може спровокувати безліч потенційно смертельно небезпечних ускладнень в дорослому житті, включаючи хвороби серця, інсульти, гіпертонію, діабет другого типу і рак.

Наші знімки показують позитивну кореляцію між змінами мозку і гормонами на кшталт лептину та інсуліну. Є зв'язок з запальними маркерами, що дозволяє припустити існування процесу нейрозапалення,

– розповіла співавторка дослідження докторка Памела Бертолацці (Pamela Bertolazzi).

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