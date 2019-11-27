Діти з ожирінням мають пошкоджений мозок

44 Читать новость на русском
Пошкодження мозку у дітей з ожирінням / medicalinsider.ru/

Ті діти, які страждають від ожиріння мають пошкодження гіпоталамуса – зони мозку, що відповідає за голод.

Бразильські вчені провели МРТ-сканування 120 дітей, які показали, що ожиріння взаємопов'язане з незворотним пошкодженням найважливіших зон мозку.

Також на тему: Чому ожиріння матері може нашкодити дитині

У підлітків з великими обсягами зайвої ваги спостерігалися видимі ознаки руйнування в зонах мозку, що відповідають за контроль апетиту, емоцій і задоволення. МРТ-скани також продемонстрували ушкодження в областях, які важливі для швидкості мислення. Можливо саме тому діти з ожирінням частіше отримують погані оцінки. Про це повідомляє Science Daily.

Ожиріння небезпечне для дітей
Ожиріння небезпечне для дітей

Автори дослідження вважають, що постійний прийом їжі у таких дітей провокує запальну реакцію в мозку, через що організм починає вбивати здорові тканини. Крім того, при великих обсягах зайвої ваги відбувається надлишкове виробництво гормону голоду лептину, який ще більше посилює замкнуте коло ожиріння.

Автори дослідження з Університету Сан-Паулу в Бразилії вважають, що ожиріння може спровокувати безліч потенційно смертельно небезпечних ускладнень в дорослому житті, включаючи хвороби серця, інсульти, гіпертонію, діабет другого типу і рак.

Наші знімки показують позитивну кореляцію між змінами мозку і гормонами на кшталт лептину та інсуліну. Є зв'язок з запальними маркерами, що дозволяє припустити існування процесу нейрозапалення,
– розповіла співавторка дослідження докторка Памела Бертолацці (Pamela Bertolazzi).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
сьогодні
7044
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Діти Ожиріння Мозок
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
26 листопада 19:47 У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
Юлія Девда 758
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
20 листопада 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 30803
Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
19 листопада 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 64340
Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
19 листопада 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 5277
Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
18 листопада 09:51 Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
Катерина Петренко 7213
Новини
Більше новин
Залиште відгук