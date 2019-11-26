Діти зацькованих матерів мають вдвічі нижчий IQ

Діти жінок, які піддавались домашньому насиллю впродовж вагітності або перших шести років життя дитини, мають нижчий IQ у восьмирічному віці приблизно на 50%.

Епідеміологи Манчестерського університету визначили, що ймовірність низького IQ дитини зростає до 34,6%, якщо мати неодноразово піддавалася аб'юзингу, повідомляє Wellcome Open Research.

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Дослідники досліджували історію 3997 сімейних пар, аби вивчити зв'язок між інтелектом дітей та фізичним, побутовим й інтимним насильством в сім'ї.

17,6% матерів розповіли про емоційне насильство і 6,8% повідомили про фізичне.



Насилля в сім'ї – страждання не лише партнера, а й дитини

13% дітей з психологічно-здорових сімей мають IQ нижче 90 у восьмирічному віці. Проте якщо матері піддавались фізичному насильству з боку партнера під час вагітності чи впродовж перших шести років життя дитини, ця цифра зростала до 22,8%. Тобто діти з таких сімей мали втричі частіше нижчий IQ.

Отримані дані не залежать від таких чинників, як: вживання алкоголю і тютюну під час вагітності, материнська депресія, низька освіта матері та фінансові труднощі в період народження дитини.

У науковців досі відрізняються думки стосовно того, чи є тест IQ мірою інтелекту, адже він враховує лише вербальний та невербальний інтелект

Проте безліч експертів вважають його корисним, адже в тих країнах, де серед населення переважає високий IQ, помічається кращий рівень соціалізації та рівень здоров'я.

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