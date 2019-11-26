Діти зацькованих матерів мають вдвічі нижчий IQ

310 Читать новость на русском
Аб'юз під час вагітності: чим загрожує / andoverandvillages

Діти жінок, які піддавались домашньому насиллю впродовж вагітності або перших шести років життя дитини, мають нижчий IQ у восьмирічному віці приблизно на 50%.

Епідеміологи Манчестерського університету визначили, що ймовірність низького IQ дитини зростає до 34,6%, якщо мати неодноразово піддавалася аб'юзингу, повідомляє Wellcome Open Research.

Важлива тема: Що робити, якщо вашу дитину цькують інші дітлахи: поради батькам

Дослідники досліджували історію 3997 сімейних пар, аби вивчити зв'язок між інтелектом дітей та фізичним, побутовим й інтимним насильством в сім'ї.

17,6% матерів розповіли про емоційне насильство і 6,8% повідомили про фізичне. 


Насилля в сім'ї – страждання не лише партнера, а й дитини

13% дітей з психологічно-здорових сімей мають IQ нижче 90 у восьмирічному віці. Проте якщо матері піддавались фізичному насильству з боку партнера під час вагітності чи впродовж перших шести років життя дитини, ця цифра зростала до 22,8%. Тобто діти з таких сімей мали втричі частіше нижчий IQ.

Отримані дані не залежать від таких чинників, як: вживання алкоголю і тютюну під час вагітності, материнська депресія, низька освіта матері та фінансові труднощі в період народження дитини.

У науковців досі відрізняються думки стосовно того, чи є тест IQ мірою інтелекту, адже він враховує лише вербальний та невербальний інтелект

Проте безліч експертів вважають його корисним, адже в тих країнах, де серед населення переважає високий IQ, помічається кращий рівень соціалізації та рівень здоров'я. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Чи можна вилікувати ангіну вдома
сьогодні
10576
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Здорове життя Батьки і діти Діти Жіноче здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
сьогодні 19:47 У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
Юлія Девда 447
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
20 листопада 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 30740
Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
19 листопада 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 64310
Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
19 листопада 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 5236
Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
18 листопада 09:51 Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
Катерина Петренко 7159
Новини
Більше новин
Залиште відгук